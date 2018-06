'Mãe, pinta meu rosto de branco?': como mãe reagiu a pedido de filho para mudar cor de pele

Quando Alison foi pegar seu filho Leon, de 4 anos, na casa de uma amiga, esta lhe disse: "Tenho que te mostrar uma coisa. Você vai achar hilário, é muito engraçado".

Mas ela não achou graça. Na foto, o menino aparecia com a cara branca, toda lambuzada de creme contra assaduras.

Alison já estava preocupada, porque Leon havia começado a frequentar a escola não havia muito tempo e, logo em seguida, manifestara, pela primeira vez, o desejo de mudar a cor de sua pele.

"Estava colocando ele para dormir quando ele disse: 'Mamãe, você pode pintar meu rosto com spray branco?'" conta a britânica.

Quando questionou por que Leon queria aquilo, ouviu de volta: "É que eu não quero mais ser marrom".

Foi quando Alison resolveu conversar com ele sobre o assunto. "Por que você não quer ser mais marrom?", ela perguntou.

"Mamãe é marrom, papai é marrom. Praticamente toda pessoa que você ama, que é próxima, é marrom."

Especialistas dizem que esse tipo de comportamento não é incomum em crianças da idade de Leon.

"Gostaria que incentivassem seus filhos a se expressarem", diz o psicoterapeuta infantil Rolan Gracia.

"Então, mesmo que você fique chocado, alarmado ou envergonhado, é ok parar por um momento e dizer: 'Escute, vamos conversar sobre isso um minuto'."

Alison acredita que parte do problema está no fato de que seu filho não se vê representado no mundo à sua volta.

Ela deu à escola de Leon livros em que crianças negras aparecem nas ilustrações e histórias.

"Se algum dia ele quiser falar sobre se tornar branco, ele sabe que não vou ficar brava nem brigar com ele", diz ela.

"Vou sentar, olhar no olho dele e dizer: 'Qual é, cara, por que você está pensando nisso'."