Estudantes juntam dinheiro para presentear faxineiro com viagem de férias: 'Você ilumina nossos dias'

Um faxineiro da Universidade de Bristol, no Reino Unido, ganhou £1.500 (cerca de R$ 5 mil), após estudantes fazerem uma vaquinha para ele pudesse visitar a Jamaica.

A intenção dos alunos era ajudar Herman Gordon e a mulher dele a visitar a família no país de origem deles.

"Ele é o protótipo da felicidade", dizia o "JustGiving", a página na internet por meio da qual 230 pessoas doaram dinheiro a Gordon.

O vídeo de Herman sendo surpreendido com o dinheiro mostra a emoção do jamaicano, que chegou a chorar de alegria. O presente veio acompanhado de uma nota assinada pelos "Estudantes de Bristol", agradecendo pela "energia positiva" dele.

“Você iluminou vários dos nossos dias e queremos que você saiba que te amamos e valorizamos você.”

Herman trabalha na Universidade de Bristol há 12 anos. "Você sabe que os alunos estão estudando. Então, você não quer vibrações negativas perto deles", disse Herman ao ser perguntado pela BBC sobre de onde vem a positividade tão mencionada pelos alunos quando se referem a ele.

"Eles falam coisas boas para mim e eu falo coisas boas para eles."

De acordo com o administrador do Bristruth, uma página de estudantes de Bristol no Facebook, a ideia de arrecadar dinheiro para a viagem de Herman começou com uma mensagem postada na rede social.

"O faxineiro da biblioteca de medicina é a pessoa mais alegre que eu já conheci. Se você precisar de um motivo para sorrir, fale com ele por um minuto ou dois", dizia a mensagem.

Um dia depois, Hadi Al-Zuaidi, um estudante de medicina de 20 anos, iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro na internet. "Estou considerando abrir uma página para arrecadar dinheiro para o faxineiro jamaicano, para que ele possa ver a família na Jamaica no verão. Alguém doaria?", postou.

Em poucos dias, o estudante alcançou a meta. Ele já tinha conversado várias vezes com Herman, e decidiu que o amigo "merecia mais que apenas um bate-papo eventual".

"Ele passa todo o tempo dele sendo legal com todo mundo. Estava na hora de sermos legais com ele também", afirmou.

Herman disse que ficou muito emocionado quando recebeu o presente dos estudantes. Ele nunca havia mencionado nada sobre precisar de dinheiro para visitar a família. Então, foi realmente uma surpresa.

"Foram muitas lágrimas", disse.