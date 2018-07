O filhote de cachorro que levou uma picada de cascavel no rosto para salvar sua dona

Direito de imagem Paula Godwin Image caption O filhote Todd ficou famoso depois que sua foto foi compartilhada nas redes sociais, com o rosto inchado pela picada de cobra

O filhote Todd, da raça golden retriever, foi considerado um herói por se colocar em perigo para proteger sua dona de uma cascavel. Na aventura, ele acabou sendo picado no rosto e está se recuperando.

O caso ocorreu no Estado americano do Arizona, na última sexta-feira. A dona, Paula Godwin, postou a história no Facebook, junto com fotos do rosto inchado de Todd.

"Nós estávamos caminhando pela montanha e eu quase pisei em uma cascavel. Mas o filhote Todd, meu herói, me salvou", disse ela.

Image caption À esquerda, foto de Todd na caminhada; à direita, fotos de Todd com o rosto inchado pela picada / Imagem: Paula Godwin

Todd entrou em ação quando Paula ficou cara a cara com a cascavel, em uma caminhada na montanha. "Ele correu para junto da minha perna", disse Paula para a BBC. "Foi quando ele foi picado".

"Todd começou a ganir logo em seguida, chorando. Eu o peguei no colo, corri pela montanha com o meu outro cachorro, o Copper, e nós o levamos para o hospital. Chegamos lá cerca de 10 minutos depois."

"Ele tomou antídoto para a picada logo em seguida. E ficou no hospital por cerca de 12 horas", relata a dona do filhote. "Com certeza ele me salvou de ser picada pela cascavel. É o meu herói."

Image caption Paula e o cachorrinho Todd / Imagem: Paula Godwin

Paula contou que sabia dos riscos de encontrar uma cascavel pelo caminho. Mas, segundo ela, o réptil que picou Todd passou despercebido.

"Eu sou natural do Arizona. Eu sei dos perigos e fico atenta aos lugares onde piso e seus arredores. Mas essa cobra não deu nenhuma pista de que estava ali. Geralmente, se eu ouço o chocalho da cascavel, eu fico alerta e me afasto. Eu acho que essa cobra estava apenas descansando na estrada. Era uma cascavel cinza, se parecia com a estrada", falou Paula.

"Eu sou tão alerta, tão vigilante, mas eu não vi a cobra", lamentou.

As fotos de Todd foram muito compartilhadas. Paula disse que ficou surpresa com a reação das pessoas nas redes sociais, mas acrescentou que "Todd merece". "É incrível. Eu sou apenas uma garota de cidade pequena, com seus cachorros. Mas eu adorei que as pessoas estão vendo Todd como o herói que ele realmente é."

E como está a saúde de Todd? "Ele está indo muito bem. Parece que vai ter uma ótima recuperação e que vai ficar completamente bom", completa. "Ele está agindo como um filhote normal. É o meu herói."