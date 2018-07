Ave mais inteligente do mundo? O corvo que consegue operar 'máquinas de venda'

Emma é um corvo de uma espécie tida como a ave mais inteligente do mundo. Ela tem sido observada por cientistas que tentam entender como funciona o cérebro dessas aves.

A ave aprendeu a usar um dispositivo similar ao das máquinas de venda eletrônica, daquelas em que se insere dinheiro para liberar bebida ou comida.

Emma aprendeu a picar papel do tamanho certo, inseri-lo no lugar correto e, assim, ganhar a recompensa.

Os pesquisadores acreditam que aves da espécie de Emma usam o mesmo "raciocínio" ao transformar pedaços de galhos em ganchos para buscar alimento.

De acordo com estudo publicado na revista acadêmica Nature Scientific Reports, os corvos-da-nova-caledônia, espécie encontrada em um remoto arquipélago a leste da Austrália, no Oceano Pacífico, podem criar ferramentas de memória e aprimorá-las ao longo do tempo.

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo descobriram que, com o passar do tempo, essas aves são capazes de resolver problemas mais complexos.

Emma, por exemplo, aprendeu a criar a moeda necessária para liberar a comida e não esqueceu como a "máquina de vendas" funcionava para liberar a recompensa.