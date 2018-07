Como é a perigosa operação de resgate de meninos presos em caverna na Tailândia

Equipes de emergência reiniciaram nesta segunda-feira a operação para resgatar um grupo de meninos e seu treinador de futebol presos em um complexo de cavernas na Tailândia.

A operação teve início no domingo, quando quatro deles deixaram o local e foram levados para um hospital, segundo autoridades, “em boas condições de saúde”.

Suas identidades, porém, não foram reveladas.

O grupo está dentro da caverna desde o dia 23 de junho, depois que fortes chuvas inundaram o local e bloquearam a saída.

Com novas chuvas e o risco de o nível da água voltar a subir, o resgate, que poderia demorar meses - até que as condições do percurso melhorassem - acabou sendo antecipado.

Os 12 meninos e o técnico foram encontrados por mergulhadores na semana passada. Eles estavam famintos, mas sem ferimentos graves.

A retirada deles pode durar entre dois e três dias, segundo as autoridades. A rota de saída tem 4 km de distância e vários trechos submersos.

Para sair do local - localizado a mais de 800 metros abaixo do solo - eles precisam andar nas rochas, caminhar na água, escalar e mergulhar - tudo na completa escuridão - com o auxílio de cordas colocadas ao longo de todo o percurso para guiá-los.

Segundo o governo tailandês, que divulgou o plano do resgate, os garotos foram divididos em quatro grupos e serão transportados um a um. O treinador estará no último grupo.

A BBC mostra, neste vídeo, como acontece o resgate.

Clique aqui para ler a matéria completa