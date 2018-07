Direito de imagem AFP Image caption O novo templo foi descoberto após escaneamentos com radar na pirâmide de Teopanzolco

Arqueólogos que examinavam uma pirâmide no México para avaliar eventuais danos causados pelo devastador terremoto que atingiu o país em setembro do ano passado descobriram um antigo templo.

O templo está situado dentro da pirâmide de Teopanzolco, perto de Cuernavaca, no Estado de Morelos, 70 km ao sul da Cidade do México.

Acredita-se que ele tenha sido erguido por volta de 1150 d.C., no período da cultura tlahuica, um dos povos astecas que viviam na região central do país.

O templo, de 6 m de comprimento por 4 de largura, seria dedicada a Tláloc, deus asteca da chuva.

Acredita-se que as principais estruturas do sítio arqueológico de Teopanzolco datem do século 13 - o que indica que o templo recém-descoberto é anterior a ele

Entre os vestígios do templo também foram encontrados um queimador de incenso e cacos de cerâmica.

A descoberta foi feita quando uma equipe do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH) escaneava - com um radar - a pirâmide de Teopanzolco em busca de danos estruturais.

A arqueóloga Barbara Koniecza disse que o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o México em setembro, matando 369 pessoas, causou danos consideráveis a Teopanzolco, em particular a dois templos. "A pirâmide sofreu um considerável rearranjo do núcleo de sua estrutura."

Segundo arqueóloga, terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o México em setembro causou danos consideráveis a Teopanzolco

Pesquisas sugerem que os tlahuica viviam em dezenas de pequenas cidades-estados na região em que hoje fica o Estado de Morelos.

Acredita-se que as principais estruturas do sítio arqueológico de Teopanzolco datem do século 13 - o que indica que o templo recém-descoberto é anterior a ele.

Koniecza diz que não era incomum que os tlahuica fizessem construções sobre estruturas antigas.