O jovem autista que consegue aprender idioma em uma semana e usa música para inspirar outros

O jovem indiano Varun Chenichery, de Hyderabad, no sul do país, foi diagnosticado com autismo quando tinha 3 anos.

“Quando aconteceu, eu não sabia nada sobre isso. Só pensei: ‘Como posso ajudá-lo?’”, diz sua mãe, Madhavi Adimoolam.

Um dos desafios é que as escolas indianas não costumam ter recursos para ensinar crianças autistas.

Todos os jardins de infância buscados pela família recusaram a matrícula de Varun.

Ele e os pais se mudaram, então, para o Reino Unido para que o menino conseguisse estudar.

Mas Varun costumava fugir de qualquer aula que não fosse de música.

Ao voltarem para a Índia quando Varun tinha 9 anos de idade, ele se saiu muito bem nesse tipo de aula.

Ganhou prêmios como cantor de música indiana clássica e encontrou conforto na atividade artística,

Mas esse não o único talento do jovem.

Sua mãe diz que ele é capaz de ler e escrever em 30 idiomas diferentes.

Sua habilidade para isso é tal que, por conta própria, só com a ajuda da internet, Varun consegue aprender uma nova língua em uma semana.

Hoje, seus pais têm uma fundação para ensinar crianças autistas e ajudar sua família.

“Sinto orgulho de ele ser quem é”, diz sua mãe.

“Sinto-me abençoada por ele ter me escolhido como sua mãe.”