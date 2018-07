A menina que fundou negócio aos 4 anos e, aos 13, é CEO de sucesso

Direito de imagem Me & The Bees Image caption Mikaila Ulmer começou o negócio quando tinha quatro anos

As limonadas de Mikaila Ulmer estão em mais de 500 lojas dos Estados Unidos, mas na escola ela não foi tão bem assim: ela obteve apenas um "C" em matemática.

Ela conta ter pouco tempo para estudar, pois se dedica a tocar um negócio bem-sucedido, do qual é fundadora e chefe.

Aos 13 anos, se um dia ela está na escola, no outro está dando palestra sobre empreendedorismo. "Não é moleza, isso é certo", diz ela.

"Às vezes, tenho que faltar aula para dar uma entrevista, viajar ou participar de um programa de televisão. Outras vezes perco alguma coisa porque tinha uma prova ou algum projeto da escola."

Vendendo 360 mil garrafas de sua limonada por ano em lojas caras, como a rede de supermercados Whole Foods, Mikaila é uma das empresárias mais jovens dos EUA.

Direito de imagem Me & The Bees Image caption A limonada vem em quatro sabores, mas todos levam mel

Ela virou adolescente faz pouco tempo, mas já toca seu negócio, baseado em Austin, no Estado do Texas, desde os quatro anos de idade.

Com a ajuda dos pais, Mikaila começou a vender sua limonada em 2009. Naquele ano, instalou uma mesinha em frente à casa onde morava, e começou a vender a bebida - uma receita da década de 1940, de sua bisavó.

A receita leva mel, e nessa mesma época, Mikaila foi picada duas vezes por abelhas em duas semanas.

Seus pais disseram a ela que, em vez de entrar em pânico toda vez que visse uma abelha, ela deveria pesquisar melhor para entendê-las e o papel essencial que os insetos desempenham na polinização e no ecossistema.

Isso inspirou Mikaila a doar parte do dinheiro que ganha com a venda de limonadas para organizações que protegem abelhas que produzem mel.

Em pouco tempo, começou a vender sua limonada para uma pizzaria local. Pouco depois, o negócio começou a crescer - mas 10% do lucro ainda vão para grupos de conservação ambiental.

Direito de imagem Me & The Bees Image caption Mikaila passou de ter medo de abelhas a doar 10% dos lucros da sua empresa para a preservação delas

Mas com a mãe de Mikaila, D'Andra, e o pai, Theo, tão envolvidos no negócio, surge a pergunta: quem de fato manda no empreendimento?

"No início era só eu, espremendo limonada na minha barraca, mas aí meus pais desenharam uns adesivos legais para os copos", diz Mikaila.

"À medida que o negócio foi crescendo, tive que dizer 'não consigo fazer isso sozinha', e foi aí que tive que começar a pedir 'mãe, pai, como eu faço uma logomarca? E como acho uma fábrica? E onde tem mais lojas?'"

O fato de os pais terem estudado administração com certeza ajudou. D'Andra tem formação em marketing e vendas e Theo, em administração de negócios.

Mas D'Andra diz que ela e Theo tinham "zero" experiência na área de comidas e bebidas.

Mikaila diz que o diferencial foi o trabalho em equipe.

"Somos co-CEOs porque eu tomo as decisões que meus pais não tomam e eles tomam as que eu não tomo", diz ela.

"Além disso, sou jovem, não sei tudo, então vou sempre levar a opinião deles em conta."

Direito de imagem Me & The Bees Image caption Mãe e pai de Mikaila a ajudam a tocar o negócio

O grande momento foi em 2015, quando Mikaila tinha nove anos e a empresa assinou contrato com a rede de supermercados Whole Foods.

"A Mikaila e a empresa chamaram nossa atenção por vários aspectos", diz Jenna Gelgand, do Whole Foods.

"A empresa tinha um produto único, gostoso, e uma fundadora entusiasmada e uma missão social. Ficamos impressionados na mesma hora com a Mikaila, uma jovem empreendedora com visão para conscientizar sobre a importância da polinização."

No mesmo ano Mikaila foi apresentada a telespectadores de todo o país quando participou do programa Shark Tank, no qual empreendedores vendem suas ideias para possíveis investidores.

A apresentação dela foi boa o bastanta para convencer um deles, Daymond John, chefe da loja de roupas Fubu, a investir U$ 60 mil (cerca de R$ 227 mil).

Dois anos depois, um consórcio de jogadores de futebol americano investiu U$800 mil (pouco mais de R$ 3 milhões).

Direito de imagem Getty Images Image caption Mikaila fala com frequência em eventos de empresas e beneficentes

Mikaila segue ganhando prêmios para jovens empreendedores negros, e foi elogiada pelo ex-presidente Barack Obama.

Quando ele ainda estava na presidência do país, a chamou para a Casa Branca, em 2015, e um ano depois, ela dez a introdução dele em um evento de mulheres.

Geoffrey Soares, dono da Summit Beverage Group, que começou a engarrafar a limonada da Me & The Bees no ano passado, diz que Mikaila é uma ótima embaixadora da marca.

"Você pode até ter um bom produto, mas se não tem uma boa história, como vai se destacar? É um mercado difícil", diz ele.

"Sem Mikalia, não sei como teriam feito tanto sucesso. Ela é muito importante, mas ao mesmo tempo, todo o mundo precisa de ajuda. São uma boa família, têm o compromisso de construir algo legal."

Direito de imagem Getty Images Image caption O presidente Obama chamou Mikaila de "uma menina incrível"

Mikalia diz que quer abrir mais negócios, mas também pensa nos estudos.

"Quero abrir novas empresas. Para mim, ter só uma é meio chato", diz.

"Eu gosto de ficar pensando em nomes e logos, essa é a parte mais divertida. Também estou ansiosa com começar o colegial, mas estou animada para fazer novos amigos e não ter que usar uniforme."