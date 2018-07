Por que fãs dizem que Demi Lovato deu sinais de que não estava bem em música recente

Direito de imagem Getty Images Image caption A artista de 25 anos já cantou sobre sua luta contra o vício no passado

Desde que foi divulgado, na terça-feira, que a cantora americana Demi Lovato foi internada em um hospital de Los Angeles por uma suposta overdose, seus fãs não pararam de falar sobre uma de suas músicas mais recentes: "Sober" ("Sóbria", em tradução livre).

A composição foi lançada no fim de junho deste ano e, aparentemente, confirmou um dos maiores temores dos fãs da artista: de que ela havia tido uma recaída e voltado a consumir álcool.

Lovato ficou famosa depois de estrelar o filme adolescente Camp Rock, da Disney Channel, ao lado da extinta banda de música pop Jonas Brothers.

A cantora de 25 anos tem transtorno bipolar e travou uma longa batalha contra a bulimia, a tendência à automutilação e a dependência de álcool e drogas, problemas sobre os quais ela falou, no ano passado, no documentário Simply Complicated ("Simplemente Complicada",em tradução livre).

Em março deste ano, ela completou seis anos sóbria, segundo ela mesma publicou no Twitter. Disse ainda que estava "grata por mais um ano de alegria, saúde e felicidade" e que abandonar o vício "é possível".

Direito de imagem AFP Image caption Lovato postou no Twitter, em março, que estava sóbria havia seis anos

Rumores sobre recaída

No mês seguinte, no entanto, amigos de Lovato postaram uma foto dela no Instagram segurando um copo com um líquido amarelo dentro, o que desencadeou rumores de que a cantora havia voltado a beber.

A artista argumentou que estava tomando um energético, mas quando a música Sober foi lançada, muitos fãs viram na letra a confirmação de suas suspeitas.

O refrão diz: "Mamãe, me desculpe, não estou mais sóbria. E papai, por favor, me perdoe pelas bebidas derramadas no chão. Àqueles que nunca me deixaram, nós já passamos por essa estrada antes. Eu sinto muito, não estou mais sóbria."

Direito de imagem Getty Images Image caption Demi Lovato estava no meio de uma turnê quando foi internada

Muitos veículos de comunicação publicaram que Sober era a confissão de Lovato sobre sua recaída, embora a cantora não tenha se pronunciado a respeito.

A artista cancelou vários shows na América Latina e na Europa nos últimos meses, alegando problemas na produção e de saúde. Ela ainda estava em turnê quando foi internada. Nesta quinta-feira, ela se apresentaria em Atlantic City, nos EUA.

Image caption Cantora ficou famosa após protagonizar um filme da Disney

A dependência de Lovato se tornou pública em 2010, quando ela estava em turnê com os Jonas Brothers na América do Sul. Suas participações foram canceladas e a cantora foi internada em uma clínica de reabilitação após agredir uma de suas dançarinas.

Nos últimos anos, a artista falou abertamente sobre o problema - ela acreditava que sua experiência poderia ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. E sabia da influência que pode ter sobre seus seguidores, o que também se refletiu na letra de Sober:

"Sinto muito pelos fãs que perdi, que me viram cair novamente. Eu quero ser um exemplo, mas sou apenas humana."

À medida que a notícia da internação se espalhou, fãs e celebridades manifestaram apoio à cantora nas redes sociais. Poucas horas depois, milhares de pessoas já haviam tuitado com a hashtag #PrayforDemi ("Reze por Demi", em tradução livre).

'Acordada e com a família'

Lovato está internada no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. E, segundo um porta-voz da família, está consciente.

"Demi está acordada e com a família, que quer expressar sua gratidão a todos pelo amor, pelas preces e pelo apoio", afirmou.

"Algumas informações divulgadas estão incorretas, e eles respeitosamente pedem privacidade."

O Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que atendeu, na terça-feira, a uma emergência médica em Hollywood Hills, onde a cantora mora. Ela foi encontrada inconsciente e teria sido medicada no local com naloxona, droga usada como um antídoto para opiáceos, incluindo analgésicos.

Não está claro que tipo de droga Lovato usou. Inicialmente, foi divulgado que era heroína, mas a informação foi posteriormente contestada.