Policial faz barba de morador de rua para ajudá-lo a conseguir emprego

Direito de imagem Tallahasse Police Department/Facebook Image caption Carlson posa ao lado de Phil, após sua entrevista de emprego, segurando uma reportagem local sobre a história

Um policial foi elogiado por ajudar um morador de rua, nos Estados Unidos, a fazer a barba para uma entrevista de emprego.

Tony Carlson, do Departamento de Polícia de Tallahassee, na Flórida, foi filmado por um transeunte, barbeando o sem-teto do lado de fora de um posto de gasolina.

Segundo ele, o homem, identificado como Phil, contou a ele que tinha recebido uma proposta para trabalhar no McDonald's, mas precisava aparecer barbeado na entrevista.

"Ele me perguntou se eu sabia consertar um barbeador, porque o dele estava quebrado, e se eu poderia ver isso pra ele", afirmou o policial no vídeo, que foi publicado na terça-feira.

"Estava faltando um parafuso, então eu apertei o outro, e funcionou."

Segundo Carlson, Phil tentou se barbear sozinho, mas teve dificuldade pois não tinha espelho. Foi então que o policial entrou em cena para ajudar.

"Ele estava animado com a chance de conseguir o trabalho, bastava fazer essa coisa simples", acrescentou.

Uma pessoa que passava pelo local gravou o vídeo e entregou ao Departamento de Polícia de Tallahassee, que postou em sua página no Facebook na noite de domingo.

O post foi compartilhado milhares de vezes no Facebook e gerou muitos comentários, enaltecendo o gesto de generosidade de Carlson.

"Que homem maravilhoso, um exemplo para todos nós sobre como 'pequenos' atos de bondade podem mudar a vida de alguém", disse um usuário.

"Policial Carlson, obrigado por mostrar compaixão e que se importa."

Outros estavam ansiosos para saber se Phil tinha conseguido o emprego, o que levou o departamento de polícia a publicar um post atualizado, na rede social.

"Ele me disse que tinha conversado com o gerente do McDonald's e que estava tudo certo para conseguir o emprego - mas ainda precisava tirar carteira de identidade e cartão de seguro social", escreveu Carlson, que visitou Phil na noite de terça-feira.

"Eu falei para o Phil que tinha uma boa notícia e contei que tinha sido contatado pelo escritório do senador Marco Rubio aqui na cidade."

A equipe do parlamentar tinha tomado conhecimento da história e enviou a Carlson os formulários que Phil precisava preencher para obter sua documentação.

"Phil estava super empolgado e garantiu que tudo estaria pronto na quinta-feira", declarou.

Direito de imagem Greg Wallenfelsz Image caption 'Não fiz nada de espetacular', diz o policial

Apesar de todos os elogios que recebeu, Carlson mantém a humildade.

"Eu não fiz nada de espetacular", disse. "Isso acontece o tempo todo."

"A diferença é que, desta vez, alguém filmou."

"Policiais de todos os lugares estão sempre fazendo coisas como essa, só que não chamam a atenção."