A orca que carregou seu filhote morto durante dias

Direito de imagem Ken Balcomb, Center for Whale Research Image caption Segundo centro de pesquisas, a carcaça do filhote era continuamente salva pela mãe, embora estivesse afundando

Ela não queria deixar seu filhote morto.

Uma orca cujo filhote morreu na terça-feira passada, pouco depois de nascer, foi vista carregando seu corpo nas águas da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá.

A mãe foi vista pela última vez com o filhote morto às 19h do horário local na quinta-feira passada. O filhote havia morrido na terça próximo a Victoria, British Columbia, no Canadá.

As orcas notoriamente transportam e carregam seus filhotes mortos por até uma semana. Apesar de serem popularmente chamadas de baleias, as orcas de fato pertencem à família dos golfinhos, sendo o maior exemplar da espécie. Golfinhos e baleias são animais mamíferos e as duas espécies possuem várias caraterísticas comuns o que facilita a confusão, mas biologicamente pertencem a duas famílias distintas.

A carcaça do filhote estava afundando e sendo repetidamente resgatada pela fêmea, de acordo com o Center for Whale Research (centro de pesquisas de baleias), que trabalha pela preservação das orcas residentes do sul, comunidade de animais da porção nordeste do Oceano Pacífico.

Direito de imagem Michael Weiss, Center for Whale Research Image caption Orcas carregam carcaça de seus filhotes mortos por até uma semana

Um membro do time do centro de pesquisas viu o filhote nadando ao lado de sua mãe, batizada pela equipe de "J35", na terça.

Mas o filhote morreu meia hora depois da equipe chegar, segundo o centro de pesquisas.

A mãe foi vista carregando o recém-nascido com sua cabeça e o empurrando em direção à ilha San Juan, perto do Estado de Washington, nos EUA.

Orcas podem viajar em média 120 km por dia.

Um morador da ilha, citado no relatório do centro de pesquisas, disse ter visto um grupo de cinco ou seis orcas no pôr do sol com o filhote morto.

"Eles se reuniram em um círculo fechado, próximo da superfície em um movimento circular harmônico por quase duas horas", ela disse.

As orcas residentes do sul do Canadá e dos Estados Unidos correm risco de extinção. Elas dependem para alimentação do salmão-rei, que esteve em grave declínio nos últimos anos.

Direito de imagem Dave Ellifrit, Center for Whale Research Image caption Orcas da comunidade monitorada nos EUA e Canadá estão em risco de extinção

A comunidade, que tem cerca de 75 indivíduos, é frequentemente encontrada perto da ilha de Vancouver, no Canadá, e nas águas marítimas do Estado de Washington, nos EUA.

Pesquisas indicam que só cerca de um terço das orcas nascidas nos últimos 20 anos sobrevivem. Segundo o centro, nenhuma gravidez nos últimos três anos produziu um filhote que tenha sobrevivido.