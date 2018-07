Quais são os emojis mais usados no Twitter e no Facebook - e os menos

Direito de imagem Getty Images Image caption Existem quase 3 mil emojis diferentes, mas alguns são relegados ao ostracismo enquanto outros gozam de popularidade

Os emojis se tornaram uma linguagem quase universal para expressar emoções sem usar palavras.

Com apenas um simples coração, carinha triste ou sinal de "joinha", é possível comunicar aprovação, rejeição, alegria ou tristeza.

Mas nem todos os emojis têm um significado assim tão claro. Há cerca de 3 mil desenhos diferentes - 2.823, para ser mais exato. Não parece muito num mundo que abriga 2 milhões de celulares ativos.

Saiba quais desses emojis são mais usados... e quais figurinhas têm sido quase totalmente ignoradas por nós.

Rastreando emojis

Matthew Rothenberg criou o Emoji Tracker, um site que analisa tudo o que se publica no Twitter e que conta os emojis utilizados.

Direito de imagem Getty Images Image caption A carinha que 'chora de tanto rir' é o emoji mais popular tanto no Twitter quanto no Facebook

"Senti curiosidade de saber como as pessoas usam os diferentes emojis", disse Rothenberg à BBC News.

"Observar o uso cultural dos diferentes emojis pode revelar coisas interessantes e inesperadas", acrescenta. O sistema já analisou 23 milhões de tuites desde que foi lançado em julho de 2013.

O símbolo mais popular é a "carinha com lágrimas de alegria"- o emoji que chora de tanto rir. Foi publicado mais de 2 milhões de vezes em cinco anos.

Os 'top 10' do Twitter

Direito de imagem emojipedia.org Image caption Carinhas que expressam emoções e o coração são alguns dos emojis mais populares

1.Carinha que chora ao dar risada

2.Coração

3.Símbolo da reciclagem

4.Carinha sorrindo com olhos de coração

5.Outros corações

6.Carinha em prantos

7.Carinha feliz com olhinhos fechados

8.Carinha aborrecida

9.Dois corações

10.Carinha lançando beijo

Fonte: Emoji Tracker

Nove dos 10 emojis mais populares no Twitter incluem carinhas e corações. Mas há um que surpreende - o símbolo da reciclagem.

Rothenberg descobriu que ele é usado frequentemente por aplicativos e sites da web que publicam automaticamente orações islâmicas no Twitter, para estimular o compartilhamento de posts. Ou seja, o uso não tem nada a ver com reciclagem de lixo.

"É um exemplo da variedade cultural no uso de tecnologias", afirma Rotthenberg.

E os menos populares?

Durante um bom tempo, o emoji que simboliza um teleférico ostentou a duvidosa "honra" de ser o menos usado no Twitter.

Mas uma campanha conseguiu retirá-lo do posto de mais ignorado ao estimular usuários a publicar repetidamente esse emoji na rede social. Em 22 de julho, conseguiram alcançar essa meta.

O novo perdedor entre os emojis no Twitter é, atualmente, o símbolo que traz as letas "A, B, C e D".

Direito de imagem Emojipedia.com Image caption Eses dois emojis são muito pouco usados no Twitter

"Alguns emojis não encontram espaço no dia a dia das pessoas", disse à BBC News Jeremy Schmidt, que abriu uma conta de Twitter (Least Used Emoji) sobre os emojis menos populares.

Os 10 menos usados no Twitter

Direito de imagem emojipedia.org Image caption 'Alguns emojis não encontram espaço no dia a dia das pessoas', diz Jeremy Schmidt, que abriu uma conta de Twitter (Least Used Emoji) sobre os emojis menos populares.

1.Símbolo com letas as maiúsculas A, B, C, D

2.Teleférico

3.Símbolo de água não potável

4.Quadrado que reúne símbolos

5.Quadrado com letras minúsculas a, b, c, d

6.Quadrado com letras minúsculas a, b, c

7.Símbolo de controle de passaporte

8.Teleférico de montanha

9.Símbolo para não jogar lixo

10.Bondinho

E no Facebook?

Esse ranking só mostra os emojis usados no Twitter porque, segundo Rotthenberg, só essa rede social tem o tipo de interface pública que permite monitorar facilmente o uso dos símbolos.

No entanto, o Facebook compartilhou recentemente uma lista com os emojis mais e menos usados por seus usuários em cada país e a nível global, com base em dados internos.

Alguns dos mais populares coincidem com os do Twitter.

Os mais usados no Facebook

Direito de imagem Facebook Image caption Alguns dos emojis mais usados no Facebook coincidem com os usados no Twitter

1.Carinha que chora ao dar risada

2.Carinha sorrindo com olhos de coração

3.Carinha lançando beijo

4.Carinha girando com lágrimas de alegria (bem parecido com o 1)

5.Carinha sorridente

6.Coração

7.Carinha piscando um olho

8.Carinha feliz com olhinhos fechados

9.Carinha em prantos

10.Carinha sorrindo com a boca aberta

Fonte: Facebook

Os menos usados no Facebook

Direito de imagem Facebook Image caption Pessoa jogando polo aquático, homem de terno levitando e o número 1 são alguns dos emojis menos usados no Facebook

1.Pessoa jogando polo aquático

2.Homem de terno levitando

3.Tecla com o número 1

4.Mãos fazendo malabares

Segundo o Emojipedia, os usuários do Facebook estão usando o emoji de coração este ano duas vezes mais que no ano passado.

De acordo com dados do Facebook e do Messenger (aplicativo de mensagens do Facebook), a cada dia são usados mais de 700 milhões de emojis na rede social.

E milhões deles são enviados sem texto.