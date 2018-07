Inglês apaga incêndio em pier urinando sobre as chamas

Direito de imagem THOMAS WATSON Image caption Ao perceber que um pier pegava fogo, Thomas apagou as chamas urinando nelas

Um homem apagou um incêndio no maior ancoradouro do mundo de uma forma inusitada: urinando nele.

Thomas Watson notou uma pequena fogueira no deserto pier de Southend e decidiu aliviar-se sobre as chamas.

Os administradores do pier agradeceram o homem por seu "pensamento rápido", mas disseram que seu próprio sistema de sprinklers teria dado conta do recado, como relatou o periódico The Sun.

Os bombeiros de Essex foram acionados, mas disseram que nenhuma ação foi necessária.

Direito de imagem STEVE DANIELS/GEOGRAPH Image caption A administração do pier agradeceu, mas disse que o sistema de sprinklers teria apagado as chamas

Watson, de 22 anos, de Houghton Regis, em Bedfordshire, visitava o píer de 2,1 km com sua mulher e sua filha na sexta-feira, às 19h30, quando notou uma fumaça e pequenas chamas nas tábuas de madeira.

O tempo havia mudado e "éramos literalmente as últimas pessoas no local", disse ele à BBC.

Watson disse que o incêndio atingia "apenas numa pequena área", mas muita fumaça vinha de baixo e ele "achou que estava tudo queimando embaixo".

"Eu olhei para lá e a madeira estava queimando, algo com a cor branca com um brilho alaranjado."

Direito de imagem PA Image caption Uma parte do pier de Southend ficou destruída após um incêndio em outubro de 2005

"Usando minha iniciativa, eu decidi esvaziar minha bexiga."

Apesar de sua mulher ter ligado para os bombeiros, Watson já tinha resolvido tudo quando as equipes chegaram.

Um porta-voz do Conselho do Pier de Southend disse: "Embora tenhamos confiança de que nosso sistema de sprinklers logo teria entrado em ação, entendemos que o visitante implantou seu próprio sistema de sprinklers para rapidamente extinguir o inferno em miniatura".

Ele disse que a família poderia voltar e visitar o pier de graça, mas acrescentou: "[Nós] pedimos gentilmente que ele mantenha suas calças firmemente seguras na próxima ocasião".

Pier de Southend

O cais tem sido sofrido desastres desde sua inauguração, em 1830.

Em 1959, um incêndio destruiu o pavilhão do cais na costa, e este foi substituído por uma pista de boliche que abriu em 1962.

Direito de imagem THOMAS WATSON Image caption Pier ficou ligeiramente queimado no incêndio 'controlado' por Watson

Outru incêndio, em julho de 1976, destruiu a maior parte da cabeceira do píer construído em 1908. Em 1995, a pista de boliche e outros edifícios foram destruídos pelas chamas. Completando o histórico de desastres, em 2012, um barco de pesca atingiu uma seção do cais.