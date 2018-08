Creches de Londres oferecem aulas de ioga para acalmar crianças

A ioga se tornou uma atividade muito popular para adultos relaxarem e lidarem com o estresse do dia a dia.

Agora, crianças de 3 anos de idade em Londres, no Reino Unido, também estou aprendendo essa técnica.

Mas como isso funciona? "Não acho que haja uma idade mínima para aprender ioga", diz a professora de ioga Jessica Reece Bloch.

"Elas entendem onde estão seus braços, pernas, cabeça. Entendem sua respiração. Entendem como o corpo reage quando estão com raiva. E entendem como o corpo responde quando tentamos acalmá-lo por meio da respiração."

As aulas foram criadas para combater a ansiedade e o estresse nas crianças.

Começaram em duas creches da capital britânica.

"Quando elas vão para o jardim, elas estão bem mais calmas", diz Mine Sattaur, professora da creche comunitária Noah's Ark.

"Elas se abrem. Conversam umas com as outras. Conseguem esperar por sua vez. Parece ser algo que as acalma. Há uma energia positiva."

Os testes foram tão bem sucedidos que as aulas são dadas em cinco creches no total.

E a Fundação London Early Years agora quer levar as aulas de ioga e mindfullness para crianças de toda a cidade.