Alpinista sobrevive após ficar 7 dias preso em montanha ao cavar esconderijo na neve

Direito de imagem Getty Images Image caption Terry Hach, de 29 anos, passou várias noites no monte Aspiring, enfrentando nevasca e temperaturas abaixo de zero

Um alpinista australiano que sobreviveu quase sete dias em temperaturas congelantes numa montanha da Nova Zelândia foi resgatado de helicóptero.

O desaparecimento de Terry Harch, de 29 anos, foi notado na segunda-feira (6), dia em que ele deveria ter retornado de uma expedição solitária ao monte Aspiring, perto da cidade de Wanaka, no sul da Nova Zelândia.

Equipes de resgate o encontraram na quinta (2) e disseram que é "incrível" que ele tenha conseguido se levantar e acenar para o helicóptero.

Terry March aguentou ventos congelantes de até 60 km/h, temperaturas abaixo de zero e nevascas.

"Achamos que ele cavou para si um abrigo de neve e isso aumentou as chances de sobrevivência nesses últimos dias", afirmou à rádio New Zealand o coordenador do resgate, Geoff Lunt.

Harch foi encontrado com "condições razoáveis de saúde" e apresentava algumas queimaduras de frio. O resgate foi possível durante uma breve trégua no clima, às 15:35 (horário local) desta sexta.

O Exército australiano confirmou que ele é um soldado e que estava de férias na Nova Zelândia.

Sinal de rádio foi recebido nos EUA

Equipes de busca souberam do sinal de emergência do rádio de Harch na terça, mas tiveram dificuldade para chegar até ele por causa dos ventos fortes e da tempestade de raios que atingiam a região.

Bill Day, do time de resgate de Wanaka, disse que Harch estava carregando um equipamento de alpinismo configurado para alertar uma empresa privada do Texas em caso de emergência durante a escalada.

Ao receber o sinal, a empresa americana acionou o Centro de Resgate da Nova Zelândia.

Os equipamentos do alpinista - que incluíam um saco de dormir, um pequeno fogão portátil e comida - foram encontrados antes, numa barraca mais abaixo na montanha, a 3 mil metros de altitude.

"Vários alpinistas deixam seus equipamentos e roupas na base de acampamento, para subir mais rapidamente a montanha e então retornar ao local onde estão as coisas", explicou o coordenador do resgate, Geoff Lunt.

Autoridades dizem que estava ventando muito na quinta - quando Harch foi localizado -, o que impediu que ele fosse içado de helicóptero no mesmo dia.

As equipes de resgate chegaram até ele usando skis para prestar socorro e entregar alimentos, até que, nesta sexta, puderam retirá-lo de lá pelo ar.