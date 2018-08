A estudante americana que escolheu crocodilo como parceiro de foto de formatura

Direito de imagem Makenzie Noland Image caption Aos 21 anos, Makenzie Noland trabalha em um centro de salvamento de animais

Uma estudante universitária dos EUA garantiu que seu álbum de formatura seja inesquecível. Ela posou para fotos, usando a tradicional faixa e chapéu de formatura, ao lado de um jacaré de quatro metros.

Makenzie Noland, de 21 anos, é aluna da Texas A&M University e se formou na última sexta-feira em ciências da vida selvagem e da pesca.

Ela estava estagiando em um centro de salvamento de animais, em Beaumont, que abriga cerca de 450 jacarés, crocodilos e outros répteis.

Mas quem roubou a cena foi Big Tex - um jacaré gigante que foi adotado em 2016, depois que a superalimentação o transformou em um transtorno para os barcos locais.

Noland e Tex desenvolveram um relacionamento especial desde que ela começou a trabalhar no centro, em maio deste ano.

A estudante diz que ele responde pelo nome e reage aos sinais da mão dela, quando entra na lagoa para alimentá-lo.

"Eu entro na água com esse animal todo dia - é um dos meus melhores amigos lá!", conta a estudante à BBC, ignorando a pergunta sobre se teria medo.

Ela diz que estava mais preocupada que o animal comesse acidentalmente seu anel de formatura - em uma das fotos, o jacaré aparece com o anel em cima das narinas.

Direito de imagem Makenzie Noland Image caption Noland diz que estava mais preocupada que o animal comesse acidentalmente seu anel de formatura

A jovem cresceu em Bellevue, no Nebraska, onde encontrar um jacaré no jardim não é algo comum, mas sempre mostrou afinidade com os animais.

"Desde mais nova, eu estava sempre pegando cobras, segurando animais, conversando com as crianças e educando o público", afirma Noland, declarando seu amor pela vida selvagem.

Inicialmente, ela pretendia que a formatura servisse de vitrine para o trabalho que ela vem fazendo neste verão.

"Na verdade, não queremos ter que resgatar esses animais, queremos que eles vivam nos rios e canais nas áreas pantanosas", diz ela sobre o centro Gator Country, onde trabalha.

Direito de imagem Makenzie Noland Image caption Noland diz que sente uma descarga de adrenalina na água e se refere ao jacaré como 'estrela do show'

"Mas já que ele está com a gente, é um exemplo maravilhoso de como é treinar um animal e descobrir sua personalidade. Eles são criaturas maravilhosas - não são todos devoradores de pessoas!"

Noland diz que ficou impressionada com a repercussão de seus posts, que já foram compartilhados e curtidos centenas de vezes.

"Eu não estava esperando isso, só queria postar umas fotos engraçadas no Instagram. Tem sido incrível."

Ela espera continuar trabalhando com vida selvagem depois de se formar.

"Eu só quero estar inserida no mundo animal e educar o público a respeito", diz ela.