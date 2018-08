A espetacular casa de 2 mil anos descoberta sob cinzas vulcânicas em Pompeia

Direito de imagem EPA Image caption Arqueólogos encontram a cada dia que passa novas peças em Pompeia

Em 24 de agosto do ano 79 d.C., a erupção do Vesúvio devastou a cidade de Pompeia, que pertencia ao então Império Romano.

Hoje, quase 2 mil anos depois de ter sido soterrada sob as cinzas do vulcão, os arqueólogos continuam descobrindo relíquias que ajudam a entender como era a vida naquela cidade, localizada perto de onde atualmente é Nápoles, na Itália.

Direito de imagem EPA Image caption A casa tem uma decoração estilo vintage

A descoberta mais recente é uma casa luxuosa, que os pesquisadores chamaram de "Casa de Júpiter".

Eles escolheram esse nome porque, entre os diversos afrescos nas paredes, há uma pintura dedicada a Júpiter, o deus supremo da mitologia romana.

Direito de imagem EPA Image caption Aparentemente, o dono da casa era um homem rico que gostava de arte

"A casa tinha uma decoração vintage, no estilo antigo de Pompeia", contou Massimo Osanna, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, à agência Ansa.

"O dono deve ter sido rico e culto, sabia o valor das pinturas".

Direito de imagem EPA Image caption As escavações atuais revelam como era a 'Casa de Júpiter'

Parte da residência já tinha sido escavada entre os séculos 18 e 19.

De fato, a estrutura da casa foi abalada por túneis e trincheiras abertos naquela época, além de um incêndio, que escureceu alguns afrescos e queimou os móveis.

Direito de imagem EPA Image caption A casa está localizada na recém-descoberta 'Travessa das Varandas'

A nova intervenção, no entanto, está revelando a arquitetura de uma residência com um átrio central, cercado por salas decoradas e um espaço aberto com colunas, na frente do qual há outros três quartos.

Direito de imagem EPA Image caption Parte da casa foi danificada por escavações nos séculos 18 e 19

A entrada da residência fica na chamada "Travessa das Varandas", que também foi descoberta recentemente.

As paredes dos quartos ao redor do pátio, que imitam pedras de mármore, são pintadas em cores vivas.

Direito de imagem EPA Image caption As paredes da casa são pintadas com cores vibrantes

E alguns fragmentos encontrados mostram que o átrio tinha frisos com acabamentos em vermelho e azul.

Segundo especialistas, é muito provável que o dono da casa quisesse preservar o estilo vintage. Em outras residências da cidade, os moradores adotavam muitas vezes uma decoração com elementos mais modernos.

Direito de imagem EPA Image caption Pompeia foi destruída no ano 79 d.C. por uma erupção do vulcão Vesúvio

Uma das peças descobertas que mais chamaram atenção é uma pintura "sacro-idílica", encontrada em uma sala muito próxima à Casa de Júpiter, que eles chamaram de "a casa ao norte do jardim".

Direito de imagem EPA Image caption Uma das peças mais emblemáticas encontradas é essa pintura, que recria a cena de um sacrifício

A pintura recria a cena de um sacrifício em um santuário e representa uma das primeiras imagens figurativas de certa complexidade, segundo o Parque Arqueológico de Pompeia.

Direito de imagem EPA Image caption A cada nova descoberta, os arqueólogos aprendem mais sobre como seria a antiga Pompeia

As descobertas entusiasmaram os arqueólogos, que a cada dia que passa encontram novas pistas de como era a vida em Pompeia antes de ser destruída.

Como Osanna disse, ao publicar fotos da Casa de Júpiter no Instagram: "A poesia está nos detalhes!".