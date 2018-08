O 'tesouro russo' que teria sido encontrado no mar e virou caso de polícia na Coreia do Sul

Direito de imagem Getty Images Image caption Caçadores de tesouro passaram décadas procurando navio naufragado

A polícia invadiu os escritórios de uma empresa sul-coreana que afirma ter descoberto os restos de um navio naufragado que supostamente levava um tesouro bilionário.

Em julho, o Shinil Group divulgou que havia encontrado o navio russo Dmitrii Donskoi, que naufragou em 1905, em meio a rumores de que transportava bilhões de dólares em barras e moedas de ouro.

Caçadores de tesouro procuraram a embarcação naufragada por décadas, e o anúncio de sua descoberta ganhou as manchetes do mundo todo.

Mas, desde então, especula-se que a notícia pode ter sido uma farsa para enganar investidores.

O CEO do Shinil Group, Choi Yong-seok, está proibido de sair da Coreia do Sul.

A empresa divulgou imagens submarinas mostrando o que alega ser partes do navio, localizado próximo à ilha de Ulleungdo, entre a Coreia do Sul e o Japão.

Direito de imagem Shinil Group Image caption Shinil Group afirma que esta seria a placa de identificação do navio russo Dmitrii Donskoi

O navio foi afundado pela tripulação, em 1905, após a vitória do Japão na Batalha de Tsushima - um marco da Guerra Russo-Japonesa.

Desde então, começaram os rumores de que a embarcação estava transportando 200 toneladas de ouro para pagar os salários da tripulação e as taxas de atracação da frota russa do Pacífico.

Se for verdade, a carga de ouro valeria bilhões de dólares hoje.

Primeiras suspeitas

Especialistas, entretanto, levantaram dúvidas sobre o fato de a Rússia ter colocado uma quantidade tão grande de ouro em um único navio, quando poderia ter transportado a carga preciosa de trem, com mais segurança, até o porto de Vladivostok.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o anúncio da descoberta foi seguido imediatamente por suspeitas de que o Shinil Group poderia estar planejando um golpe.

A empresa foi acusada de tentar aumentar artificialmente o preço das ações e seduzir os investidores a comprar uma criptomoeda emitida por uma companhia de Cingapura, também chamada Shinil Group.

Choi Yong-seok insiste que as duas empresas não possuem vínculo - embora os fundadores sejam irmãos, segundo informou a AFP.

De acordo com a imprensa sul-coreana, o Shinil Group baseado no país foi formado pouco antes do anúncio da descoberta do navio, e estava funcionando com uma estrutura de capital muito pequena - que não seria suficiente nem para solicitar os direitos de resgate, que representam 10% do valor estimado de uma descoberta.

Segundo a Yonhap, o suposto tesouro do navio foi estimado inicialmente em 130 trilhões de wons (US$ 116 bilhões), mas em documentos subsequentes para a aprovação da operação de resgate do "tesouro", o valor foi reduzido para 1,2 bilhão de wons.