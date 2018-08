Museu Britânico vai devolver artefatos de 5 mil anos para o Iraque

Direito de imagem British Museum Image caption Três cones de argila da coleção foram identificados como pertencentes a um templo no sul do Iraque

Oito artefatos de 5 mil anos que foram levados do Iraque após a queda de Saddam Hussein serão devolvidos ao país depois de terem sido identificados pelo Museu Britânico, em Londres.

Os objetos foram apreendidos pela polícia britânica em 2003, nas mãos de um vendedor de arte que já faleceu.

A coleção passou 15 anos nas mãos do Estado, e recentemente especialistas do museu indicaram que eles vêm de um sítio arqueológico em Tello, no sul do Iraque.

Os itens, que incluem um pingente de mármore em formato de touro, serão apresentados à embaixada iraquiana em Londres nesta sexta-feira.

O diretor do Museu Britânico, Hartwig Fischer, disse que a organização está "absolutamente comprometida com a luta contra o comércio ilícito e os danos ao patrimônio cultural".

Direito de imagem British Museum Image caption Cones de argila tinham nome de rei sumério que os encomendou, templo de onde vieram e deus ao qual o templo era dedicado

Direito de imagem British Museum Image caption Todos os oito itens da coleção datam do ano 3.800 a.C.

Direito de imagem British Museum Image caption Cabeça de clava - um tipo de armamento - com inscrições era um dos itens que têm cerca de 5 mil anos

Informações escritas nos artefatos

Além do pingente de mármore, a coleção - que data do ano 3 mil a.C. - inclui a cabeça de uma clava (tipo de arma) feita de gipsita, dois estampadores de selos, um pedregulho com inscrições e três cones de argila com escrituras cuneiformes sumérias.

Nenhum dos itens tinha qualquer documentação quando eles foram descobertos na Inglaterra pela Polícia Metropolitana - e o vendedor de arte com quem elas foram encontradas não tentou recuperá-las.

Depois de anos em um depósito da polícia, a coleção foi levada ao Museu Britânico em 2018.

Após decifrar as inscrições nos itens, os especialistas do museu determinaram não apenas a que sítio arqueológico eles pertenciam, mas também de que partes específicas de edificações eles vieram.

As inscrições nos cones tinham o nome do rei sumério que os encomendou, o templo do qual eles vinham e o deus ao qual o templo era dedicado.

Direito de imagem British Museum Image caption Os itens ficaram por anos em um depósito da Polícia Metropolitana, e foram levados ao Museu Britânico em 2018

Direito de imagem British Museum Image caption Um pedregulho com inscrições estava entre os itens da coleção iraquiana

Direito de imagem British Museum Image caption Os artefatos arqueológicos serão apresentados ao embaixador iraquiano em Londres e depois levados a Bagdá

Após uma cerimônia de apresentação com o diretor do museu e o embaixador iraquiano no Reino Unido, as antiguidades serão levadas a Bagdá na semana que vem.

O embaixador, Salih Husain Ali, disse que gostaria de mostrar sua "gratidão e apreciação" ao museu e afirmou que a cooperação entre os dois países é "vital para a preservação e proteção do patrimônio iraquiano".