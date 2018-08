Jacarta está afundando tão rápido que pode acabar submersa em 2050

Jacarta, capital da Indonésia, está afundando tão rápido que pode acabar debaixo d’água até 2050. De acordo com especialistas, a cidade chegou a ceder 25 centímetros por ano em algumas partes - mais que o dobro da média global para megacidades costeiras.

Em todo o mundo, cidades litorâneas estão sendo afetadas pelo aumento do nível do mar em decorrência das mudanças climáticas. Mas a velocidade com que Jacarta está afundando é preocupante e se deve, em parte, a problemas de infraestrutura local.

Como a água encanada não é confiável, tampouco está disponível em todas as regiões, cerca de 60% dos moradores bombeiam água do subsolo para utilizar no dia a dia -, inclusive para beber ou tomar banho.

À medida que a água é extraída dos aquíferos subterrâneos, o terreno que está logo acima cede, provocando o afundamento do solo.