Vídeo mostra o momento em que carro atropelou pessoas em frente ao Parlamento britânico

Imagens divulgadas na manhã desta terça-feira mostram o momento em que um motorista atropelou pessoas em frente ao Parlamento britânico antes de se chocar contra uma barreira de segurança no local. A polícia invetiga o incidente como um ato terrorista.

O vídeo mostra o carro seguindo em direção à Abadia de Westminster quando, de repente, o motorista faz uma curva brusca e avança pela contra-mão e avança sobre a faixa de pedrestres. O carro passou por cima de um canteiro e acelerou em direção a uma área de acesso restrito na frente do Parlamento, onde bateu numa cancela.

Ciclistas e pedestres que passavam pelo local foram atingidos. Duas pessoas foram levadas ao hospital, mas ninguém corre risco de morte.

O motorista do veículo foi detido imediatamente após o incidente, que aconteceu pouco depois das 07h30 (3h30, no horário de Brasília), no centro de Londres. A Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres, trata o caso como terrorismo, mas as motivações do suspeito ainda são desconhecidas.

O motorista, que teria entre 20 e 30 anos, está sendo mantido sob custódia e ainda não foi formalmente identificado. De acordo com a polícia, ele não é conhecido do MI5, serviço interno de inteligência britânica, ou da polícia antiterrorista, e não estaria cooperando com as investigações.