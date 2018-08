Caminho do Rei: a assustadora passarela de 3 km que cruza desfiladeiros na Espanha

O Caminito del Rey foi construído no início do século 20 em meio às montanhas da província de Málaga, no sul da Espanha, para facilitar o trabalho dos operários da hidrelétrica do Chorro.

Parte do percurso de cerca de 3 km de extensão é feito sobre estreitas passarelas que ficam a 100 metros de altura sobre o rio Guadalhorce, no Desfiladeiro dos Gaitanes.

Desde sua criação, o local ficou famoso – especialmente entre amantes de esportes radicais – pelo trajeto arriscado. Ele foi fechado em 2001 para uma reforma por motivos de segurança e reaberto em 2015.