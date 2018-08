A menina que transformou o bullying racista em negócio de sucesso

Kheris Rogers sofria bullying na escola por causa da cor de sua pele. Um dia ouviu uma ideia de sua avó e resolveu fundar sua própria marca de roupa.

“Flexin’ In My Complexion” ("Me achando" ou "arrasando" em relação à cor da minha pele) já vendeu 10 mil camisetas, segundo ela. E Kheris virou a estilista mais jovem a ter sua marca de roupas em uma passarela na New York Fashion Week.

Kheris quer servir de exemplo para outros meninos e meninas que sofrem bullying. Ela deixa uma mensagem para eles: “Não se deixem afetar pelo que dizem sobre você”.