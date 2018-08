Direito de imagem Getty Images Image caption Madonna, a rainha da música pop, completa 60 anos nesta quinta-feira

La Isla Bonita é um dos grandes hits de Madonna - qualquer fã da diva pop reconhece os versos e a melodia.

Com seu toque latino, trata-se de uma canção muito diferente das demais produzidas por Madonna no ano de 1986. Naquele ano, La Isla Bonita foi um dos singles do terceiro álbum de estúdio de Madonna, True Blue. O disco trazia também outra faixa icônica, Papa Don't Preach.

Na letra de La Isla Bonita, o eu-lírico conta ter sonhado com um local chamado San Pedro na noite anterior, e diz ter se apaixonado pelo lugar. Diz que quer voltar e lança uma frase em espanhol: "Te dijo que te amo".

No videoclipe, Madonna - que completa 60 anos nesta quinta-feira - interpreta duas personagens: uma jovem que aparece rezando diante de um altar com um terço nas mãos e uma bailarina de dança flamenca.

Em 1986, Madonna estava em plena ascensão no mundo da música

O clipe também mostra pessoas dançando nas ruas e tocando instrumentos típicos da música latino-americana - mas o clipe não dá dicas sobre a rua e nem a cidade onde se passa a cena.

"Ilhas bonitas" existem aos montes no mundo - e localidades chamadas "San Pedro" também: há lugares com este nome na Argentina, no Chile, na Colômbia, em Belize, em El Salvador e na Espanha, entre outros países.

Então, a qual lugar se refere a música?

Teorias

Um dos produtores da música, Patrick Leonard, a teria oferecido a Michael Jackson (1958-2009), mas ele a recusou, segundo a revista Rolling Stone.

Madonna adotou a ideia - mas modificou a letra e a melodia, acompanhada de Leonard e de outro compositor, Bruce Gaitsch.

La Isla Bonita manteve-se por 17 semanas no ranking da revista Billboard nos EUA, e chegou ao quarto lugar na lista Hot 100 em maio de 1987.

Numa entrevista ao jornal The New York Times, em 1986, Madonna descreveu a canção como seu "tributo à beleza e ao mistério dos latino-americanos".

Mas será que ela se referia a algum país latino específico?

Será que a San Pedro da música está em Belize, na América Central?

Belize?

Ao longo dos anos, vários meios de comunicação especularam sobre a música - e mencionaram que ela poderia referir-se ao bairro de San Pedro, na ilha de Ambergris Caye, em Belize - um pequeno país na América Central.

O bairro de San Pedro abriga um resort chamado Victoria House - que sustenta, em sua página na internet, ser este o lugar mencionado por Madonna.

"San Pedro, em Ambergris Caye, foi apelidado de 'La Isla Bonita' desde o lançamento do hit de Madonna nos anos 1980. Pode ser que a música fale ou não da ilha, mas o certo é que há semelhanças", diz a página.

Mas a própria Madonna já relacionou sua música com Belize?

Madonna é provavelmente a artista feminina mais famosa da história recente

Em uma entrevista à Rolling Stone anos depois do lançamento da música, Madonna disse: "Não sei onde fica San Pedro".

"Nessa época eu ainda não era uma pessoa que tivesse tido férias em ilhas charmosas. Eu poderia estar a caminho do estúdio de gravação e ter visto uma placa (de trânsito) indicando o caminho para San Pedro", disse ela.

Madonna também disse em outra ocasião que a música é uma homenagem aos latinos e sua música, que marcaram a juventude dela nos bairros de Nova York.

Por isso, até que Madonna diga diferentemente, San Pedro pode ser em qualquer lugar - ou onde você quiser.