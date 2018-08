Image caption Ebenezer Cobb Morley é conhecido como 'pai do futebol moderno'

O futebol foi por muito tempo um esporte violento e caótico. A versão que conhecemos hoje surgiu apenas em 1863, quando o advogado inglês Ebenezer Cobb Morley estabeleceu suas primeiras regras.

Até então, não havia campeonatos organizados, e as diversas variações regionais da modalidade só faziam aumentar a confusão. Sem contar que a falta de regulamentação estimulava a prática de jogadas agressivas.

Conhecido como o "pai do futebol moderno", Morley nasceu em 16 de agosto de 1831, há exatos 187 anos - a data foi lembrada nesta quinta-feira por um doodle comemorativo do Google.

Criado em Hull, na Inglaterra, ele trabalhava como advogado, mas era, acima de tudo, um entusiasta dos esportes.

Aos 27 anos, Morley se mudou para Londres, onde fundou, em 1862, o Barnes Football Club. Como capitão do time, ele logo percebeu como as partidas podiam ser violentas. Foi então que resolveu escrever uma carta ao jornal britânico Bell's Life, sugerindo estabelecer algumas regras.

O texto acabou dando origem a um encontro histórico, liderado por Morley, na Freeman's Tavern, em que ele reuniu membros de clubes de futebol de toda a Inglaterra, em 26 de outubro de 1863.

Direito de imagem Adrian Roebuck Image caption Lista de regras, escrita à mão por Morley, está em exposição no National Football Museum, em Manchester

A reunião levou à criação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), órgão que rege até hoje o esporte no país, e à redação de uma lista de 13 regras, que seriam padronizadas em todo território nacional.

O texto original, escrito à mão por Morley, está em exposição no National Football Museum, em Manchester, Inglaterra.

As regras foram publicadas pela FA em um panfleto intitulado "Leis do Jogo", e dão uma ideia do quão violento o esporte costumava ser - uma das regras proibia, por exemplo, chutar outros jogadores.

Outra dizia: "Nenhum jogador deve usar pregos projetados, placas de ferro ou guta-percha (forma dura de látex) nas solas ou nos calcanhares de seus sapatos".

As novas regras foram colocadas em prática no dia 19 de dezembro de 1863, em um jogo do Barnes contra Richmond, que terminou em zero a zero.

Morley faleceu em 1924, em Londres, deixando um importante legado. Suas regras ajudaram não só a tornar as partidas de futebol menos violentas, como padronizaram o esporte.