Da gravidez aos 12 anos a 18 Grammys: a trajetória de Aretha Franklin, a 'rainha do soul'

Conhecida como a "rainha do soul" e com uma das vozes mais fortes da música, Aretha Franklin conseguiu superar uma juventude difícil e construiu uma carreira de sucesso.

A cantora morreu nesta quinta, 16 de agosto, após lutar contra um câncer de pâncreas.

Aretha nasceu em 1942, filha de um pastor. Começou a cantar na igreja, no estilo gospel, sua grande escola.

Perdeu a mãe quando tinha 10 anos. Engravidou aos 12. Aos 16, já tinha dois filhos.

Talentosa e com uma voz poderosa, lutou contra imposições da indústria fonográfica - a Columbia insistiu, por exemplo, que ela gravasse no estilo pop. Em 1966, assinou com a Atlantic Records, que ajudou a torná-la a "rainha do soul". Começou a fazer sucesso.

A música "Respect", interpretada por Aretha, virou um hino feminista. Ela ganhou 18 prêmios Grammy e teve mais de 20 singles número um nos EUA.

Foi a primeira mulher no Hall da Fama do Rock e foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone.

Em 2010, foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Com altos e baixos, Aretha deixou um legado inesquecível.