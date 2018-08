Reconstituição em 3D revela rosto da pessoa mais antiga das Américas

O rosto da pessoa mais antiga das Américas foi finalmente revelado.

O fóssil de Eva de Naharon foi achado há 17 anos. Ela viveu no México há 13,6 mil anos.

A reconstituição em 3D de sua face foi feita pelo designer brasileiro Cícero Moraes.

Em 2001, o fóssil de Evafoi descoberto pelo pesquisador Octavio del Río, quando mergulhava em uma expedição do Instituto Nacional de Arqueologia e História do México nas proximidades da cidade de Tulum, no Estado mexicano de Quintana Roo.

A equipe explorava cenotes, cavidades naturais comuns na Península de Yucatán e pontos muito utilizados para rituais e sepultamentos pela civilização maia, povo pré-colombiano que habitou a região.

O local era seco no passado e foi inundado pela elevação do nível do mar, permitindo que 80% do fóssil fosse preservado.

Análises revelaram que Eva media 1,41m de altura. Tinha entre 20 e 25 anos. Ela caçava animais e coletava alimentos.

Sua descoberta indica que a América foi povoada mais cedo do que se pensava.