O curioso caso das 16 enfermeiras grávidas ao mesmo tempo em um hospital do Arizona

Direito de imagem Banner Health Image caption Diretor do hospital diz que já está se preparando para a iminente escassez de pessoal

A gravidez pode ser contagiosa?

Todo mundo sabe que não, mas o curioso caso de 16 enfermeiras grávidas ao mesmo tempo em um hospital de Mesa, no Estado do Arizona, nos Estados Unidos, deu o que falar.

As 16 mulheres trabalham no Centro de Terapia Intensiva do Banner Desert Medical Center - e representam 10% da equipe de enfermagem da unidade.

Um dos diretores do hospital afirmou que já está se preparando para a iminente escassez de pessoal.

Em entrevista à imprensa, as enfermeiras brincaram dizendo que tinham feito um acordo para folgarem juntas no Natal ou que devia haver algo na água do hospital.

"Acho que não nos demos conta de quantas estavam grávidas até abrimos um grupo no Facebook", conta Rochelle Sherman, uma das enfermeiras que está a pouco mais de um mês de dar à luz.

"É como se tivéssemos feito algum tipo de pacto."

"Eu sei que algumas fizeram tratamento de fertilidade", completa Paige Packard, outra enfermeira.

Jolene Garrow agradeceu, por sua vez, aos colegas que se ofereceram para fazer trabalhos que mulheres grávidas não podem fazer, como lidar com pacientes com doenças contagiosas, como tuberculose e herpes zoster, ou realizar alguns tratamentos contra câncer.

O primeiro parto do grupo está previsto para setembro e o último, para janeiro.

A equipe da unidade está preparando um chá de bebê coletivo para a próxima semana, antes de começar a série de 12 semanas de licença maternidade.