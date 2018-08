As 5 mulheres mais influentes da história no mundo, segundo pesquisa

Leitores da revista BBC World History elegeram as mulheres com maior impacto na história do mundo. Para eles, a maior delas foi Marie Curie (1867-1934), cientista que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade e ajudou a desenvolver o raio-X. Ela tornou-se a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel.

Outra das mais votadas foi Rosa Parks (1913-2005), presa nos Estados Unidos por ter se recusado a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco em 1955.

Seu protesto foi símbolo do movimento pelos direitos civis nos EUA.

Emmeline Pankhurst (1858-1928) foi uma das fundadoras do movimento britânico pelo sufragismo. Líder carismática, deu início ao movimento em massa que deu às mulheres o direito de votar.

Muitos dizem que Ada Lovelace (1815-1852), uma pioneira da computação, foi a primeira "programadora" do mundo. Ela e o inventor Charles Babbage trabalharam em sua ideia de uma “máquina analítica” nos anos 1800.

A pesquisa de Rosalind Franklin deu em uma das mais importantes descobertas da ciência moderna. Em 1952, ela ajudou a criar uma imagem que permitiu entender a estrutura de dupla hélice do DNA.

Outras na lista são a princesa Diana, Madre Teresa e Indira Gandhi.