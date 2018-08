Mulher que perdeu braços e pernas supera barreiras e entra andando em igreja para o próprio casamento

Amanda Flores teve braços e pernas amputados 18 meses depois de conhecer Frank, em 2013.

“A gente estava feliz, se conhecendo, quando peguei um resfriado”, contou. Ela ficou em coma por dois meses, lutando contra um choque séptico decorrente de uma infecção.

Para salvar a vida de Amanda, os médicos amputaram braços e pernas dela. Frank ficou ao lado dela durante todo o processo de recuperação. Quando Amanda recobrou a consciência, foi pedida em casamento.

Ela respondeu que se casaria se conseguisse andar até o altar. Aos poucos, aprendeu a usar próteses, com ajuda de sessões de fisioterapia.

No dia do casamento, Amanda não só andou até o altar, como dançou com o marido na festa.