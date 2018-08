Filhos de fumantes 'têm mais chance de morrer' de doenças de pulmão na vida adulta

Direito de imagem Getty Images Image caption Crianças expostas ao cigarro têm mais chance de desenvolver doenças tanto na infância como na vida adulta

Crianças que crescem ao lado de adultos fumantes têm mais risco de morrer de uma doença grave de pulmão, mesmo se elas próprias não fumarem na vida futura.

É o que aponta uma nova pesquisa da Sociedade Americana do Câncer. Já era sabido que crianças cujos pais fumam têm mais risco de desenvolver problemas pulmonares ou vasculares na infância – como asma ou aumento da pressão sanguínea. Mas nunca antes uma pesquisa havia demonstrado o efeito na vida adulta.

"Esse é o primeiro estudo que identifica uma associação entre a exposição da criança à fumaça do cigarro e a morte por doença pulmonar obstrutiva crônica na meia-idade e velhice", afirma Ryan Diver, um dos autores do estudo.

A pesquisa analisou a saúde de 70,9 mil pessoas não fumantes, homens e mulheres, que vinham sendo acompanhadas há mais de duas décadas. Um terço delas, inclusive, já tinha falecido antes da pesquisa.

O resultado da análise é que as pessoas que conviveram com um adulto fumante apresentaram mais complicações de saúde ao longo da vida.

A exposição a fumaça de cigarro na infância, por dez horas ou mais por semana, aumentou o risco de morte na vida adulta por doença pulmonar obstrutiva crônica em 42%, doença cardíaca isquêmica em 27%, e acidente vascular cerebral em 23% – em comparação com aqueles que não conviveram com fumantes quando crianças.

O estudo foi publicado no periódico científico American Journal of Preventive Medicine.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo os pesquisadores, a melhor forma de proteger as crianças é os pais pararem de fumar

Parar de fumar é a melhor forma de proteger as crianças – e a si próprio

Segundo os pesquisadores, a melhor forma de proteger as crianças é parar de fumar.

"Este último estudo dá mais um argumento para retirar a fumaça de perto das crianças. A melhor forma de fazer isso é os pais pararem de fumar", afirma Hazel Cheeseman, do grupo ativista Action on Smoking and Health (Ação sobre o Fumo e a Saúde, na tradução livre para o português).

"O fumo passivo tem um impacto duradouro, muito além da infância", acrescenta o médico Nick Hopkinson, conselheiro da Fundação Britânica do Pulmão.

"Nós precisamos oferecer ajuda para todos que queiram parar de fumar. Especialmente pais de crianças pequenas."