Mulher misteriosa desaparece após tocar campainha de casa e põe polícia do Texas em alerta

Direito de imagem Montgomery County Sheriff Image caption Mulher não identificada foi filmada tocando a campainha de uma casa antes de desaparecer no Texas

A polícia está à procura de uma mulher misteriosa filmada ao tocar a campainha de uma casa no condado de Montgomery, no Estado do Texas, nos EUA.

As imagens, gravadas por uma câmera de segurança, mostram o momento em que ela se aproxima da residência – aparentemente descalça e usando uma espécie de tala imobilizadora no punho.

Quando o dono da casa abriu a porta, a mulher não estava mais lá. O morador então voltou a assistir as imagens das câmeras de segurança e entregou à polícia.

A polícia está investigando o que classificou como um "incidente suspeito".

O morador, que preferiu não se identificar, disse aos policiais que a campainha tocou por volta das 3h20, horário local. A casa dele fica na comunidade de Sunrise Ranch, a 96 quilômetros ao norte de Houston.

Um vizinho contou à ABC News que a mesma mulher tocou a campainha de outras casas da região, mas já tinha desaparecido quando as pessoas abriram a porta.

Em um comunicado, a polícia afirmou que está tentando descobrir se ela está na lista de pessoas desaparecidas, mas até agora não encontrou nenhuma evidência.

"Delegados e detetives estão revendo esses panfletos em busca de qualquer semelhança, mas até agora nenhuma parece ser a mulher no vídeo", diz o texto.

Na tentativa de identificá-la, a polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança nas redes sociais, fazendo um apelo para os usuários compartilharem:

"Se você tem alguma informação sobre o caso, conhece a mulher ou é a mulher nas imagens entre em contato conosco", diz a postagem publicada no Facebook.

Além disso, as autoridades bateram de porta em porta e conduziram buscas nas residências e negócios da região.