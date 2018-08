6 lugares do mundo que parecem coisa de outro planeta

Algumas paisagens do nosso planeta são tão surpreendentes que não parecem reais.

Há destinos ao redor do mundo que saltam aos olhos por esse motivo – do "mar de estrelas" nas Maldivas ao lago rosa-chiclete na Austrália.

Um exemplo é a fonte de água termal com as cores do arco-íris do Parque Nacional Yellowstone, no Estado de Wyoming, nos EUA.

O colorido que encanta os visitantes pode ser explicado pela presença de bactérias, que variam de acordo com a temperatura da água.

No território americano, destacam-se ainda o colorido Fly Geyser, em Nevada, e o Antelope Canyon, no Arizona, repleto de cavernas incríveis esculpidas pela natureza nas rochas.

O Parque Nacional Vatnajökull, na Islândia, também é uma atração à parte. Além de abrigar um dos maiores glaciares do mundo, é repleto de cavernas de gelo.

Nas Maldivas, as praias paradisíacas ganham novos contornos à noite, quando as águas que banham o arquipélago brilham no escuro, formando um verdadeiro mar de estrelas.

A luz azul é emitida pelos plânctons, no intuito de distrair e afastar seus predadores.

Outro destino que impressiona é o Lago Hutt, em Port Gregory, na Austrália. A cor da água é rosa-chiclete, em decorrência das algas que existem no local.