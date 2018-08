Polícia identifica mulher misteriosa que desapareceu após tocar campainha de casas

Direito de imagem Montgomery County Sheriff's Office Image caption Mulher que desapareceu após tocar campainha de casas seria vítima de violência doméstica

A polícia identificou a mulher misteriosa que desapareceu após tocar a campainha de várias casas durante a madrugada na região de Sunrise Ranch, no condado de Montgomery, no Estado do Texas, nos EUA.

Ela seria uma suposta vítima de violência doméstica e, por isso, ainda não teve o nome revelado.

"A mulher que estávamos procurando foi identificada e está em segurança. Ela está atualmente fora do condado de Montgomery, e nossos investigadores vão se encontrar com ela para dar andamento às investigações", diz um comunicado do departamento de polícia.

Ainda segundo a nota, o namorado dela foi encontrado morto dentro de casa, aparentemente com um único tiro. Os policiais encontraram o corpo após receberem um telefonema alertando sobre um homem que teria feito "comentários suicidas" em Sunrise Ranch.

"A namorada da vítima, uma mulher branca de 32 anos, que não estava no local quando os policiais chegaram, foi confirmada como sendo a mulher que toca a campainha no vídeo."

"Acredita-se que a causa preliminar da morte tenha sido um único ferimento à bala", acrescenta o texto.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança, por volta das 3h20 (horário local) mostram o momento em que a mulher se aproxima de uma das casas do bairro – aparentemente descalça, vestindo apenas um blusão e usando uma espécie de tala imobilizadora no punho.

Quando o dono da casa abriu a porta, ela não estava mais lá. O mesmo teria acontecido com outros vizinhos.

Na tentativa de identificá-la, a polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança nas redes sociais, fazendo um apelo para os usuários compartilharem (veja abaixo):

"Se você tem alguma informação sobre o caso, conhece a mulher ou é a mulher nas imagens entre em contato conosco", dizia a postagem publicada no Facebook.

Além disso, as autoridades checaram se ela estava na lista de pessoas desaparecidas, bateram de porta em porta e conduziram buscas nas residências e negócios da região.