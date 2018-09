Por que discurso de pastor no velório de Aretha Franklin enfureceu família da cantora

Direito de imagem AFP / Getty Images Image caption O pastor disse que alguns de seus comentários foram mal interpretados

A família da cantora americana Aretha Franklin avaliou o discurso de encerramento do funeral da cantora, realizado na sexta-feira, como "ofensivo, desagradável e feito para impulsionar uma agenda negativa".

Franklin, a "rainha do soul", morreu no dia 16 de agosto, aos 76 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas.

O sermão que causou polêmica ficou a cargo do pastor Jasper Williams Jr., que, em sua fala, afirmou que a América negra estava perdendo "sua alma" e descreveu crianças criadas sem a presença do pai como "aborto após o nascimento".

"Ele falou por 50 minutos e em nenhum momento a celebrou de forma apropriada", disse Vaughn Franklin, sobrinho da cantora, em uma declaração em nome da família.

Vaughn acrescentou que não foi Aretha quem escolheu o pastor para falar no funeral - ele foi chamado pela família por já ter discursado em outras cerimônias, incluindo no funeral do pai dela, também pastor e ativista de direitos civis CL Franklin.

"Nós sentimos que o pastor Jasper Williams Jr. usou essa plataforma para impulsionar sua agenda negativa, com a qual, como família, não concordamos", disse a família da cantora.

O sermão fervoroso e tradicionalista de Williams Jr. provocou reações divergentes na igreja, na sexta-feira. Parte da congregação podia ser ouvida sussurrando: "Fale sobre Aretha!" mas outros aplaudiram o discurso de pé.

Muitos acharam que seus comentários sobre famílias formadas por mães solteiras foram ofensivos, especialmente pelo fato de Franklin ter criado quatro filhos sozinha.

Outros se irritaram com sua afirmação de que "vidas negras não devem importar até que os negros comecem a respeitar a si mesmos e a pararem de se matar".

Direito de imagem Getty Images Image caption Aretha Franklin morreu no mês passado em decorrência de um câncer no pâncreas. Ela tinha 76 anos

O cantor Stevie Wonder, que fez uma apresentação imediatamente após o discurso do pastor, pareceu se referir a esses comentários, dizendo: "Precisamos fazer o amor voltar a ser importante, porque vidas negras importam, sim. Porque todas as vidas importam".

'Não entendem do que estou falando'

O pastor não voltou atrás em nada do que disse no funeral, e afirmou que respeita a opinião da família.

"Eu entendo", disse ele. "Lamento isso. Sinto muito que se sintam desse jeito."

Em resposta a críticas sobre o discurso que fez no fim de semana, ele disse que alguns de seus comentários foram mal interpretados.

"Tenho certeza de que grande parte da negatividade se deva ao fato de que eles não entendem do que estou falando", disse ele.

"Qualquer um que pense que a América negra está bem como estamos agora é louco. Não estamos bem. É muita mudança que precisa acontecer. Essa mudança deve vir de dentro de nós."

Ele foi além: "É absurdo que a igreja não esteja envolvida. A igreja é a única instituição viável que temos na comunidade afro-americana. Temos que fazer um esforço extra e mudar esse posicionamento."

Vaughn Franklin afirmou que o discurso "pegou a família inteira de surpresa", já que eles não discutiram o conteúdo com antecedência.

"Foi muito, muito desagradável", disse ele, acrescentando que "foi lamentável, porque todos os outros oradores e artistas haviam sido respeitosos".

Outra polêmica

Essa não foi a única polêmica durante o funeral de Aretha Franklin.

O bispo que conduziu a cerimônia, Charles H Ellis III, foi outro que ganhou holofotes ao ser acusado de apalpar a cantora Ariana Grande no palco.

Ariana estava entre os artistas convidados para homenagem a cantora.

Direito de imagem Getty Images Image caption A cerimônia também teve polêmica envolvendo um bispo acusado, na ocasião, de ter apalpado a cantora Ariana Grande no palco

Imagens captadas na ocasião mostram que, já no palco, o bispo a segurou acima da cintura, com os dedos muito próximos e pressionando a lateral de um de seus seios.

O assunto chegou a ficar entre os mais comentados nas redes sociais, com a #hashtag Respect Ariana, ou Respeite Ariana, em tradução livre.

Com a repercussão, o bispo pediu desculpas e disse que não foi intencional.

"Nunca seria minha intenção tocar o seio de qualquer que fosse mulher", disse ele à Associated Press.

"Talvez eu tenha passado do limite, talvez tenha sido amigável ou familiar demais."

Ele acrescentou: "Mas, novamente, peço desculpas."

O bispo afirmou ainda que havia abraçado todos os artistas, homens ou mulheres, durante a cerimônia.

Ariana não havia comentado oficialmente o episódio até a publicação desta reportagem.