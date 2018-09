A foto inédita por trás do nome artístico de Marilyn Monroe

Direito de imagem Cortesia Profiles in History Image caption Fotografia foi tirada em 1955 durante as filmagens de 'O Pecado Mora ao Lado'

Neste caso, a fotografia é um mero detalhe. O que mais chama a atenção é a dedicatória, escrita de próprio punho por Marilyn Monroe.

"Querido Ben, você me encontrou, me nomeou e acreditou em mim quando ninguém fez isso. Minha gratidão e amor eternos, Marilyn."

O documento não tinha sido tornado público até agosto deste ano e, de acordo com o colecionador que conseguiu a imagem, "é um dos pertences mais importantes da vida" da lendária atriz de Hollywood.

A foto foi tirada em 1955 durante as gravações do filme O Pecado Mora ao Lado - e quem aparece ao lado de Marilyn é Ben Lyon, ator e executivo do estúdio 20th Century Fox .

A imagem foi entregue pela família da esposa de Lyon à companhia do colecionador Joe Maddalena, em Los Angeles, e vai a leilão no fim de outubro, com lance mínimo de US$ 100 mil.

Por enquanto, uma cópia da fotografia está em exposição no Paley Center for Media, um museu em Beverly Hills, juntamente com vestidos e dezenas de fotos da infância da atriz que também serão leiloados.

Os objetos pessoais de Marilyn sempre fascinaram o público, mas esta foto, segundo Maddalena, ajuda a resolver um mistério de décadas.

A criação do mito

As teorias sobre por que e como a atriz mudou seu nome circulam há anos, sem uma conclusão definitiva.

E a aparição desta fotografia torna-se um indício tangível da participação que Lyon teve na criação do mito, diz Maddalena à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Image caption Registro de veículo no nome de Marilyn Monroe também está em exposição no museu Paley Center for Media

"Os biógrafos da atriz concordam que Lyon teve algo a ver com a mudança de nome, mas nesta foto vemos como a própria Marilyn agradece a ele por tê-la 'nomeado'", explica.

Nascida Norma Jeane Mortenson em 1° de junho de 1926, a atriz se tornou Marilyn Monroe depois de assinar um contrato, em 1946, com o proeminente estúdio 20th Century Fox.

Antes disso, quando se casou com seu primeiro marido, James Dougherty, ela adotou seu sobrenome.

Foi Ben Lyon quem apostou na jovem de 20 anos e convenceu outros executivos a contratá-la, a princípio sem papel de protagonista.

Mas ele não estava convencido de que seu nome era bom para uma estrela em ascensão, escreveu Donald Spoto em Marilyn Monroe: The Biography, de 1993.

Direito de imagem Getty Images Image caption O nome original de Marilyn Monroe era Norma Jeane Mortenson

Em uma reunião no escritório de Lyon, descreve Spoto, eles decidiram que seu novo sobrenome seria Monroe, a pedido da atriz, que disse ter parentes por parte de mãe com esse nome.

Já a sugestão do primeiro nome veio de Lyon e envolvia outra atriz: Marilyn Miller.

Direito de imagem Domínio público nos EUA Image caption Ben Lyon achava que Monroe se parecia com uma atriz famosa da década de 1920, chamada Marilyn Miller

Miller foi uma das atrizes mais famosas dos musicais da Broadway nos anos 1920.

Segundo Spoto, Lyon via semelhança entre as duas. Além de serem loiras de olhos claros, compartilhavam histórias familiares complicadas com padrastos abusivos.

O autor ressalta que, a princípio, o nome Marilyn "soou estranho e artificial" para a atriz. Mas depois de algumas risadas e de pronunciá-lo em voz alta, ela teria dito: "Ben, acho que sou Marilyn Monroe".

A atriz mudou oficialmente seu nome em 1956, apenas seis anos antes de sua morte prematura aos 36 anos.

Por que agora?

A fotografia foi divulgada pela família de Marian Nixon Seiter, casada com Ben Lyon de 1972 até sua morte em 1979.

"Não pude acreditar quando vi a foto. É um artigo historicamente importante", diz Maddalena, que recebeu a imagem há seis meses e enviou para ser autenticada pela empresa especializada PSA/DNA.

Direito de imagem Milton Green Image caption O leilão, marcado para o fim de outubro, também inclui esta foto inédita de Marilyn

Maddalena diz que não sabe os motivos que levaram a família de Nixon a leiloar a fotografia agora.

"Eles decidiram que era o momento ou foi uma questão de negócios."

Apesar de ter ficado guardada por décadas, a fotografia continua a ser um documento valioso de uma das celebridades mais famosas de todos os tempos.