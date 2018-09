O que são as peças 'alienígenas' que celebridades como Kim Kardashian parecem usar sob a pele

Uma nova moda tem feito sucesso entre celebridades: o “implante” de joias.

Recentemente, Kim Kardashian foi vista com uma gargantilha que parecia estar sob a pele. “Meu colar brilha ao ritmo das batidas do meu coração”, disse ela em um vídeo, ao mostrar o novo adereço.

Em outras imagens, a modelo Chrissy Teigen aparece com penas que parecem saltar do tórax.

A nova moda divide opiniões. Alguns reagem com fascínio, enquanto outros ridicularizam os adornos.

Mas a verdade é que os “implantes” não envolvem qualquer cirurgia. As joias são da A. Human, uma marca que vai estrear na New York Fashion Week, evento que estreia amanhã nos Estados Unidos.

No evento, serão apresentados, por exemplo, saltos “implantados” nos pés. As “instalações” no corpo são uma experiência interativa que convida as pessoas a repensarem o próprio corpo.

A BBC News perguntou para a A. Human qual o segredo por trás dos adereços, mas a marca não quis revelar o mistério.

Sabemos, porém, que ele envolve maquiagem e ilusionismo. Mas será que pode ser chamado de arte?