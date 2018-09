Com mais de 300 clínicas, conheça a capital mundial do transplante capilar

A cidade de Istambul é a capital mundial do transplante capilar. Há mais de 300 clínicas e o valor do transplante é mais barato do que em outros lugares.

O britânico Paul Readmand foi à cidade para uma operação que ele acha que vai mudar sua vida. Ele pagou US$ 2 mil (R$ 8 mil) pela cirurgia, que custa US$ 8 mil (R$ 32 mil) no Reino Unido.

"Eu odeio ter que esconder (a calvície) o tempo todo. Tenho vegonha de ir no cabeleireiro", diz ele.

Centenas de homens como Paul vão anualmente a Istambul para uma operação que dura oito horas.

O cabelo é raspado, o couro cabeludo é anestesiado e os folículos capilares são retirados da parte de trás da cabeça e reimplantados na área calva. Os resultados começam a aparecer depois de 6 meses.

Cirurgiões plásticos dos EUA dizem que as redes sociais criaram a demanda: 42% dos médicos que fazem cirurgias plásticas faciais dizem que os pacientes querem operar para ficar melhor em fotos que são publicadas nas redes sociais.

Um mês depois do transplante de Paul, os folículos caíram. Vai demorar meses até que o cabelo cresça normalmente.

Eu estava olhando para meu cabelo e pensando: "É, ficou tão maneiro."