As quatro séries que fazem a Netflix reinar em indicações para o Emmy pela primeira vez

"Stranger Things" é uma das séries que recebeu mais indicações para o Emmy este ano.

Há cinco anos a Netflix deu seu primeiro passo no mundo do prêmio Emmy ao receber três estatuetas por sua primeira série original, House of Cards.

Hoje, a plataforma de distribuição de conteúdo online já domina as indicações ao prêmio, que a Academia de Televisão americana celebrará no dia 17 de setembro.

Se em 2013 foi um marco que uma empresa de streaming figurasse pela primeira vez em indicações ao Emmy, este ano é outro divisor de águas para a companhia.

A Netflix tem 112 indicações para a 70ª edição do prêmio, mais do que qualquer outro canal de televisão ou plataforma online.

Também é a primeira vez em 17 anos que o canal a cabo HBO não domina as indicações, ainda que tenha recebido 108.

Netflix tem 130 milhões de assinantes em todo o mundo, com 78 milhões deles fora dos EUA.

"A Netflix transformou a indústria televisiva dos Estados Unidos. É mais que importante, é o novo Sol que rege os demais planetas", disse à BBC Mundo Michael O'Connell, jornalista que cobre televisão para o The Hollywood Reporter.

Esses "planetas", diz O'Connell, são os canais tradicionais de televisão, com seus respectivos serviços de streaming, e outras distribuidoras online, como Hulu e Amazon Studios.

Após o anúncio das indicações no dia 12 de julho, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, disse estar "entusiasmado de ver a ampla gama da nossa programação celebrada com indicações para 40 títulos novos e recorrentes", que vão de dramas a comédias, passando por documentários e reality shows.

No entanto, quatro de suas produções receberam mais atenção da Academia de Televisão.

Te contamos quais são elas e quais são suas chances de ganhar.

1. The Crown

O drama inspirado na vida da rainha Elizabeth 2ª da Inglaterra é a série da Netflix com maior número de indicações neste ano, 13.

A série é protagonizada pela atriz britânica Claire Foy, que ganhou um Globo de Ouro em 2017 por esse papel.

O programa, cuja primeira temporada estreou em 2016, já conseguiu três troféus em categorias técnicas e artísticas nos Emmy Criativos, cuja premiação foi no fim de semana, dias 8 e 9 de setembro.

"É uma peça impecável de televisão. Não é preciso ser crítico de cinema para apreciar a atenção ao detalhe e a quantidade de recursos que investiram para produzi-la", diz O'Connell.

Ainda que continue sendo um mistério quanto exatamente custou a produção, é uma das apostas financeiras mais ambiciosas da Netflix.

Segundo repórteres, a primeira temporada custou $130 milhões, ainda que seu criador, Peter Morgan, tenha declarado que esse número se aproxima mais da produção das duas temporadas, segundo a repórter da BBC Rebecca Seales.

"De qualquer jeito, é muito dinheiro: entre $6,5 milhões e $13 milhões por episódio", escreveu Seales.

John Lithgow recebeu um Emmy no ano passado por seu papel como Winston Churchill em 'The Crown'.

Ao consultar a Netflix sobre os custos da série e sua popularidade dentro da plataforma, um porta-voz da empresa respondeu à BBC Mundo que não responderia sobre "aspectos do negócio, como números de audiência e custos".

O que está claro é que essa edição do Emmy é a última oportunidade para que atores como Claire Foy (rainha Elizabeth) e Matt Smith (príncipe Philip) ganhem um troféu pela série, já que esses atores serão substituídos por um elenco mais velho na terceira temporada.

2. Stranger Things

O drama de ficção científica que se passa nos anos 1980 compete em 12 categorias, seis a menos do que em 2017.

Na categoria de Melhor Série Dramática, alguns especialistas acham difícil que derrote favoritos, como Game of Thrones e The Handmaid's Tale.

Stranger Things teve menos indicações este ano (12) do que no ano passado (18).

"Apesar disso, teve um sucesso que poucas séries tiveram ultimamente. Talvez não tenha penetrado no nível de Game of Thrones, mas teve impacto na cultura popular", diz O'Connell.

Um dos sucessos da série, continua ele, é que tenha atraído uma audiência jovem para a plataforma.

"A Netflix não mostra dados de popularidade nem sobre como suas produções chegam ao público, mas há elementos como comentários e publicações em redes sociais sobre uma série que dizem algo sobre sua popularidade entre jovens", diz.

A série não só impulsionou a venda de objetos com o logotipo e outros detalhes, mas também inspirou uma publicação em quadrinhos.

A empresa Dark Horse anunciou que neste mês lançará no mercado uma historinha inspirada no personagem do menino Will Byers e sua experiência numa dimensão paralela.

3. Godless

A minissérie western que estreou em novembro do ano passado compete em 12 categorias.

Nos Emmy Criativos já ganhou sua primeira estatueta de Melhor Composição de Trilha Principal, obra do músico de origem latina Carlos Rafael Rivera.

A atriz Michelle Dockery foi indicada como melhor atriz

A série, produzida pela reconhecido cineasta Steven Soderbergh, se passa num povoado do território do Novo México, na década de 1880, governado por mulheres.

Apesar das boas críticas que recebeu, tem um competidor sólido: American Crime Story, sobre o assassinato de Gianni Versace.

A minissérie produzida pelo canal FX conta a história do assassino em série que matou o designer de moda recebeu 18 indicações e é uma das grandes favoritas.

Na categoria de Melhor Atriz Principal, no entanto, a britânica Michelle Dockery pode ser a surpresa.

A intérprete já foi elogiada por seu papel como Alice no drama e foi indicada em Emmy em três ocasiões por sua atuação em Downton Abbey.

4. GLOW

A comédia, que estreou em junho do ano passado, obteve dez indicações ao Emmy por sua primeira temporada.

A crítica elogiou muito o seriado, que conta a história de um grupo de mulheres na década de 1980 em Los Angeles que viram lutadoras para participar de um programa de televisão chamado Glow.

A primeira temporada de GLOW rendeu 10 indicações

A trama é inspirada num programa de mesmo nome que exisitiu nos anos 1980 e que foi criado pelo empresário de televisão David McLane.

Apesar de já ter ganhado dois troféus em categorias técnicas, a situação é mais complicada na competição por Melhor Série de Comédia.

"Acho que a grande favorita é 'Barry', da HBO", opina O'Connell, do The Hollywood Reporter.

O'Connell acrescenta que, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, Betty Gilpin poderia levar a estatueta pelo seu papel como Debbie, uma mulher que se une ao grupo depois de deixar seu marido.

E a HBO?

A emblemática cadeia de televisão a cabo que tinha se acostumado a dominar os prêmios da Academia de Televisão americana recebeu 108 indicações no total.

São estas as produções que geram mais expectativa: