A curiosa razão por que o relógio sempre marca 9:41 nos anúncios da Apple

Direito de imagem Site de Apple Image caption iPads, iPhones e Macs aparecem com o mesmo horário nas telas em todas as imagens publicitárias

Na Apple, nada é por acaso, nem mesmo o que aparece nas telas dos dispositivos de suas imagens publicitárias.

Está lá, na página oficial da companhia - e não é a maçãzinha que simboliza a marca.

Todo aparelho traz no relógio o horário 9h41. Sempre.

Esse é o número que aparece também nos comerciais da empresa, tanto online quanto nos jornais e na televisão.

O motivo foi revelado recentemente por um antigo desenvolvedor do sistema iOS da Apple, Scott Forstall, a Jon Manning, outro desenvolvedor que trabalha para a empresa Secret Lab, na Austrália.

Tudo planejado

"Planejamos as apresentações de novos produtos para que a grande revelação ocorra aos 40 minutos", disse Forstall.

"Quando aparece a imagem grande do aparelho na tela, queremos que o tempo marcado lá seja o mesmo do relógio do público. Mas sabemos que não acertaremos exatamente 40 minutos."

Direito de imagem Getty Images Image caption As apresentações da companhia são milimetricamente planejadas e sempre geram muita expectativa na comunidade tecnológica

Por exemplo, na apresentação dos primeiros iPhones, a hora que aparecia nas imagens de promoção era 9h42, porque o anúncio foi feito 42 minutos depois de o evento ter começado, e não 40, como estava previsto.

A hora mudou para as 9h41 quando, em 2010, foram apresentados os primeiros iPads, e o nome do primeiro tablet foi revelado nesse horário. É a que permanece até hoje.

Nem todas as apresentações da Apple são feitas às 9h, por isso, nem todas as suas novidades são anunciadas às 9h41.

Na verdade, na última, em que foi apresentado o novo iPhone XS e o iWatch, a imprensa havia sido chamada às 10h. O anúncio foi, portanto, às 10h41, e não às 9h41.

Mas esse horário especial também tem sua razão de ser.

Foi às 9h de 9 de janeiro de 2007 que Steve Jobs apresentou um produto inovador que daria um novo impulso à empresa da maçã.

"Hoje a Apple vai reinventar o futuro do telefone", disse Jobs, mostrando pela primeira vez o primeiro iPhone da história, alguns segundos depois das 9h40.