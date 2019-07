Garoto de 11 anos recria desafio da 'roda da morte' que viralizou no YouTube e fica ferido igual a pilotos de caça

Direito de imagem Dawn Hollingworth Image caption Os médicos compararam as lesões de Broome com as sofridas por pilotos de caça quando estes não usam máscaras de oxigênio

O garoto inglês Tyler Broome, de 11 anos, poderia ter morrido ao recriar um desafio que viralizou no YouTube.

Sua mãe compartilhou nesta semana fotos de seus graves ferimentos na cabeça para alertar outras crianças a não aceitarem este desafio "estúpido", como chamou.

Tyler estava no parque Tuxford, no Reino Unido, com um grupo de crianças mais velhas, quando estas sugeriram que ele participasse do desafio conhecido na internet como Carrossel da Morte (Roundabout of Death, em inglês).

A "brincadeira" ensinada em vários vídeos na internet mostra como usar uma moto para acelerar aquele brinquedo popularmente conhecido no Brasil como gira-gira.

O menino desmaiou no brinquedo, que girava em alta velocidade, porque estava sendo impulsionado pela roda traseira de uma motinho.

Sua mãe, Dawn Hollingworth, postou um vídeo no qual ele é visto com os braços cruzados deitado no topo da roda enquanto ela gira. No final da gravação, ele parece cair.

Tyler sofreu ferimentos produzidos pelo efeito de centrifugação da chamada Força G, a força da gravidade, segundo os médicos, e que são vistos normalmente em pilotos de caça de combate quando eles são sujeitos a forças extremas e aos efeitos da gravidade por não usar máscaras de oxigênio. O garoto ficou com a cabeça inchada e os olhos cheios de sangue e dilatados e desmaiou.

Tyler está internado e seu estado ainda é crítico, segundo os médicos.

Risco de derrame cerebral

Dependendo do movimento, a Força G pode levar rapidamente o sangue do corpo para o cérebro, como aconteceu com Tyler.

Durante o desafio, o sangue fluiu rapidamente para a cabeça da criança, causando inchaço e contusões no rosto, disse a mãe de Tyler.

Direito de imagem Dawn Hollingworth Image caption O garoto sofreu feridas graves na cabeça depois de participar de desafio da internet que usa uma moto para acelerar um brinquedo

"No caso de Tyler, ele desmaiou por causa da força da gravidade. Sua visão está turva e seus olhos vermelhos, cheios de sangue", disse ela.

"Os médicos disseram que, se ele não estivesse em forma e saudável, poderia ter sofrido um derrame e morrido", acrescentou a mãe.

Os adolescentes que encorajaram Tyler a enfrentar o desafio o deixaram desacordado no parque e o menino foi ajudado por uma pessoa que passava.

"Ele saiu do brinquedo passando mal e caiu de joelhos."

Hollingworth disse que queria aumentar a conscientização sobre os perigos do desafio.

"Tyler está ciente de que ele fez algo errado e que está machucado por causa disso.

"Mas quando ele estava inconsciente, ele não tinha mais capacidade de consentir, no entanto, [os outros adolescentes] continuaram [a brincadeira] e o abandonaram."

Direito de imagem Dawn Hollingworth Image caption Os adolescentes que estavam com Tyler na hora do desafio o deixaram sozinho no parque

Os médicos pediram o consentimento de Hollingworth para escrever um artigo médico, já que nunca tinham visto um caso como este, segundo ela.

A polícia de Nottinghamshire está investigando o caso.

Tyler permanece no hospital em uma condição séria, mas estável.