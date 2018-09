As assustadoras imagens do tufão Mangkhut, que já matou dezenas na Ásia

A passagem do tufão Mangkhut provocou caos e destruição no norte das Filipinas e em Hong Kong no fim de semana.

O Mangkhut, considerado a pior tempestade do ano no mundo, segue rumo ao norte da China. Apesar de ter perdido força, continua a causar estragos como tempestade tropical.

Pelo menos duas pessoas morreram na China, além dos mais de 60 mortos nas Filipinas, onde o fenômeno provocou enchentes e deslizamentos.

As imagens deste vídeo mostram a força dos ventos e das enxurradas, que deixaram milhares de desabrigados e centenas de feridos.