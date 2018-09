O policial que patrulha sozinho uma área do tamanho do Estado de São Paulo

Stephan Pursell é o policial mais solitário da Austrália, senão do mundo. É que ele patrulha sozinho uma área do tamanho do Estado de São Paulo.

Ele presta serviço em Birdsville, no Estado de Queensland, muito próximo ao deserto - o chamado Outback australiano.

Ele é responsável pela cidade e pela região desértica do interior. São cerca de 240 mil km quadrados (o Estado de São Paulo tem 248 mil km quadrados), que ele percorre em quatro dias.

“A cidade é ótima, as pessoas são ótimas e crimes não são um problema”, diz ele. Basicamente, o que faz é “garantir que as pessoas cheguem em casa com segurança”, já que o acidente mais comum são carros capotarem.

Ele diz que a cidade é daquelas em que todos se conhecem. Ele gosta especialmente de entrar nas propriedades da zona rural, tomar um chá e conversar com os locais. “As pessoas adoram fazer isso.”