Os EUA dão dinheiro demais à ONU, como diz Trump?

O governo de Donald Trump não é fã das Nações Unidas.

“Os Estados Unidos são um dos 193 países da ONU. E, ainda assim, arcamos com 22% de todo o orçamento e mais”, disse em pronunciamento o presidente americano, que chegou a cortar recentemente o financiamento a alguns órgãos da instituição.

Essa é uma questão para o Reality Check, plataforma de checagem de fatos da BBC: Quanto os EUA pagam à ONU?

O financiamento se dá por meio de duas categorias principais: as contribuições calculadas e as voluntárias.

As primeiras são destinadas a iniciativas como os tribunais penais, as missões de paz e obras na sede da ONU.

As 15 agências especializadas da ONU também recebem parte desse dinheiro.

Cada país contribui de acordo com o tamanho de sua economia.

Como maior economia do mundo, os EUA fazem o maior repasse de recursos, o equivalente a 22% de todas as contribuições calculadas, ou cerca de US$ 3 bilhões em 2016.

Mas isso é justo?

Ser país-membro significa, entre outras obrigações, aceitar as regras de contribuição.

Os EUA pagam mais em valores absolutos, mas o volume é proporcional ao tamanho de sua economia, que concentra 23,6% da geração global de riqueza.

Para as contribuições voluntárias, por sua vez, não há regras específicas. Os países podem pagar o quanto quiserem.

O Programa de Desenvolvimento da ONU, o fundo para crianças e a agência para refugiados palestinos, a UNRWA, por exemplo, são financiados desta forma.

O governo Trump cortou os repasses à UNRWA e recentemente parou de financiar outros órgãos da ONU, alegando discordar de suas políticas ou que estava pagando valores excessivos.

Apesar dos cortes, a contribuição total dos EUA ainda é bem alta em comparação com outras nações industrializadas.

O país paga cerca de US$ 9,7 bilhões para a ONU, mais que Reino Unido e Alemanha, por exemplo.

Mas, quando olhamos esse número em relação ao PIB de cada país, o Reino Unido e o Canadá sobem no ranking e empatam em primeiro lugar.

A Alemanha vem em terceiro e o Japão, em quarto. Os EUA descem para a quinta posição e a China fica em sexto

Veredito: As contribuições dos EUA são de longe as maiores. Mas, em relação ao tamanho de sua economia, pagam menos do que outras nações industrializadas.