Como BBC identificou autores de execução brutal de mulheres e crianças captada em vídeo

Uma reportagem investigativa da BBC Africa Eye, braço do serviço africano da BBC, identificou onde, quando e quem participou do assassinato de duas mulheres e de duas crianças em Camarões - os quatro foram mortos com 22 disparos.

A chacina foi registrada em um vídeo com cerca de três minutos que se tornou viral nas redes sociais em julho deste ano.

Com a ajuda de um grupo especializado em coletar e analisar dados em fotes abertas, como o Google Maps e o Facebook, a reportagem foi capaz de comprovar que o crime aconteceu em 2015 e contou com a participação de soldados do Exército de Camarões.

Este vídeo, que contém imagens fortes, traz detalhes de como o contorno de uma cadeia de montanhas, árvores e construções ajudaram a identificar o lugar onde o crime aconteceu.

O ângulo calculado a partir da altura e da sombra projetada no chão por um dos soldados ajudou a identificar a inclinação do sol e a descobrir o período em que o crime aconteceu.

A arma usada por um dos soldados e o tipo de camuflado da farda também foram identificados e ajudaram a confirmar a participação de homens do Exército camaronês.

Inicialmente, o governo de Camarão havia classificado o vídeo como "fake news".

Depois, contudo, o ministro de Comunicações do país, Issa Tchiroma Bakary, disse que sete soldados foram presos e estão sendo investigados.

Não se sabe, porém, quem são as vítimas. Elas teriam sido mortas por suspeita de ligação com o grupo extremista Boko Haram.