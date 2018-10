Por que a Argentina está entre as 5 economias mais frágeis do mundo

Ranking elaborado pela agência de risco Standard & Poor's colocou a Argentina entre as 5 economias mais frágeis do mundo.

Tirando o caso particular da Venezuela, nosso vizinho é o país da América Latina que menos confiança gera entre os investidores estrangeiros.

Mas o que significa ser frágil? Que implicações isso tem para a economia argentina? Quais as causas da crise que obrigou os hermanos a recorrerem mais uma vez ao Fundo Monetário Internacional? E qual o tamanho do problema do Brasil, que também viu o valor de sua moeda despencar em relação ao dólar em 2018?

Confira as respostas a estas perguntas neste vídeo:

