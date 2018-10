O navio nazista que se tornou uma 'bomba-relógio' no fundo do mar

Ambientalistas estão preocupados com uma "bomba-relógio" que existe no fundo do mar Báltico.

Na Segunda Guerra Mundial, aviões russos afundaram um navio-tanque alemão repleto de óleo.

O "Franken" está a 70 metros de profundidade. Ele afundou com 3 mil toneladas de combustível, na baía de Gdansk, na Polônia.

Metade do óleo queimou no naufrágio. A outra metade continua lá.

Ambientalistas temem que a corrosão quebre o navio ao meio. O casco está claramente se deteriorando.

Mergulhadores e cientistas analisaram os destroços. Eles tentam achar uma forma de evitar uma catástrofe.

O vazamento de óleo de um barco menor já provocou um sério desastre ambiental. O Fraken causaria um problema ecológico muito maior para a vida marinha, as praias e a população costeira.