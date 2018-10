Obra de arte de Banksy se autodestrói após ser vendida por mais de 1 milhão de libras

Direito de imagem Sotheby's Image caption Cortador de papel escondido no quadro Menina com Balão de Banksy destruiu a obra após ela ter sido leiloada na Sotheby's, em Londres

O anônimo mais famoso do mundo, o inglês Banksy, virou notícia novamente no mundo artístico - e não por conta de uma obra nova.

O grafiteiro, famoso por suas obras com críticas sociais e políticas, colocou uma delas à venda em um leilão na famosa Sotheby's, em Londres. Quando o estêncil batizado de A Menina com Balão foi arrematado por 1,4 milhão de libras ( cerca de R$ 5 milhões), um dispositivo eletrônico foi acionado no quadro e o desenho foi picotado por um cortador de papel escondido.

O próprio Banksy fez piada de sua atitude postando no Instagram uma foto do momento em que a obra se autodestruía . Ele escreveu "Está indo, indo, foi...".

"Parece que fomos Banksyficados", disse Alex Branczik, diretor da área de arte contemporânea da Sotheby's.

A casa de leilão inglesa publicou um texto em seu site falando que o "inesperado incidente se tornou instantaneamente" um feito na história mundial da arte e que esta foi a primeira vez que um trabalho se autodestruiu automaticamente após ser leiloado.

A Sotheby's não revelou quem comprou a peça de arte antes de ela ser picotada e ainda não se sabe se o valor do lance terá que ser pago. Branczik disse ao jornal Financial Times que ainda estava tentando "entender" o que o incidente significa.

"Ainda estamos tentando entender o que isso significa no contexto do leilão." Nas redes sociais, algumas pessoas especulam que a "pegadinha" poderá ter o efeito de aumentar o valor da obra.

John Brandler, diretor das galerias de arte Brandler Art Galleries, descreveu episódio de "absolutamente brilhante". Segundo ele, quanto mais publicidade uma obra recebe, mais valiosa ela tende a se tornar.

Anonimato

Até hoje a verdadeira identidade de Banksy não é conhecida. Em 2017, Menina com Balão, que originalmente foi pintada num muro no leste de Londres, foi votada a obra predileta do Reino Unido.

Banksy começou a ficar famoso no fim dos anos 90 por causa de uma série de grafites em Bristol, local que pode ser sua cidade natal. Depois, suas obras se espalharam pelo país.

Atualmente, seus trabalhos podem ser vistos também em ruas de Los Angeles e Nova York e até no muro que separa a Palestina de Israel.

Suas obras são conhecidas pelas críticas políticas e sociais, muitas vezes repletas de sarcasmo. Ele também faz ações performáticas marcantes, como quando colocou um boneco inflável vestidos como um prisioneiro de Guantânamo no meio da Disneylândia, em Los Angeles.

Em 2015, ele criou no interior da Inglaterra um parque temático chamado Dismaland, uma versão satírica da Disneylândia. E, em 2017, fez um "hotel" com a pior vista do mundo, na Cisjordânia.

Direito de imagem EPA Image caption Soldado israelense e militante palestino fazem luta de travesseiro em pintura de Banksy em um hotel criado por ele na Cisjordânia em 2017

