Ave ganha prótese feita com impressora 3D após perder parte do bico

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption Graças a novas tecnologias, o calau Jary ganhou um novo 'capacete'

Jary, um calau que é mantido em cativeiro em Cingapura, recebeu uma prótese após ter parte de seu bico destruída por um tumor e removida cirugicamente.

Em julho, funcionários do Jurong Bird Park notaram um rasgo de 8cm no bico do calau bicórnio macho e suspeitaram que ele poderia ter câncer.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption Parte do bico de Jary foi destruído pelo tumor

O tumor estava atacando uma parte do bico chamada de "capacete". Grande parte do tecido sob o capacete de Jary havia sido destruído pela doença.

As perspectivas eram sombrias: dois calaus já haviam tido câncer no mesmo parque - um deles morreu após fazer quimioterapia, e, no segundo caso, o câncer já estava em estágio avançado demais para qualquer tipo de tratamento.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption As perspectivas para Jary eram ruins, porque outros calaus já tinham morrido por causa de tumores

Jary foi submetido a exames...

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption A biópsia confirmou que a ave tinha câncer

... e foi feita uma biópsia do tecido afetado.

Uma análise confirmou que era câncer, e cirurgiões veterinários decidiram remover o tumor.

Direito de imagem Wil;dlife Reserves Singapore Image caption Prótese foi fabricada usando uma impressora 3D

Uma prótese do capacete para Jary foi fabricada com uma impressora 3D.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption A parte do bico danificada teve de ser removida em cirurgia

O capacete comprometido foi removido.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption Jary usará a prótese até seu bico se recuperar

Depois, resina dental foi aplicada ao novo capacete para selar quaisquer aberturas.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption Jary coloriu a prótese com pigmentos de seu rabo

O calau recebeu o nome Jary porque significa "guerreiro de capacete" no idioma nórdico antigo.

Direito de imagem Wildlife Reserves Singapore Image caption A ave recebeu alta em setembro

Jary recebeu alta em setembro. Ele usará a prótese até que seu capacete natural cresça novamente.