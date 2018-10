As impressionantes imagens de cidade soviética abandonada ‘engolida’ por floresta

Akarmara já foi uma cidade que prosperava com a mineração de carvão.

Agora, está tomada pela vegetação, que recobre prédios e estradas.

Conflitos armados e decadência econômica esvaziaram a cidade. Dos mais de cinco mil moradores que viviam lá nos anos 1970, restaram apenas 35 - e uma vaca.

Ela fica na Abkhazia, região autônoma no norte da Geórgia (país no leste da Europa) que viveu uma intensa guerra civil no início dos anos 1990.

O êxodo a transformou numa cidade fantasma da era soviética.

A degradação se acelerou nos últimos 25 anos, como mostram as imagens deste vídeo.

A floresta 'engoliu' prédios, casarões e hoje se mistura à arquitetura soviética.